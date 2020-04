Pity Martínez: "Voy a volver a River con 31 o 32 años"

El jugador de Atlanta United se refirió a su vuelta al Millonario. También elogió a Marcelo Gallardo: "Me lo hubiese traído a Estados Unidos".

El cariño que se ganó Gonzalo Martínez en River fue tal que, apenas se marchó a , la gente ya pedía por su regreso. En ocasiones, el zurdo también se refiere a su retorno y esta vez directamente indicó la edad con la cual espera volver.

"Si es por mí, estaría mañana de vuelta y las ganas las tengo siempre. Lo de irme fue una decisión que hay que tomar, pero sé que voy a volver y bien. Me gustaría hacerlo con 31 o 32 años", dijo el Pity, en diálogo con TyC Sports.

Sobre su estadía, añadió: "Me hubiese gustado quedarme seis meses más para recibir el cariño de la gente, pero estaba tranquilo con lo que había decidido. Lo que se vive en River es una locura muy linda, uno está todo el día a full".

Por último, Martínez elogió a Marcelo Gallardo, a quien extraña y quisiera tener en la . "Si fuera por mí me lo hubiese traído acá a . Es un técnico con el que sabés que si no estás bien no jugás, seas quien seas. Es vital para él lo que le demuestres en los entrenamientos", cerró.