Piqué: "¿Volver el 12 de junio? Unos días más no vendrían mal"

El central del Barcelona se refirió a la fecha en la que Javier Tebas, presidente de LaLiga, pretende que se reanude LaLiga.

Gerard Piqué se ha referido este domingo al posible regreso de para el 12 de junio, la fecha señalada por el presidente de la LFP, Javier Tebas. En declaraciones realizadas para 'El Partidazo' de #Vamos, de Movistar+, el

Cabe recordar que la mayoría de los clubes de la Primera División española ya han empezado los entrenamientos (el lo hará este lunes) y están cumpliendo rigurosamente con todos los protocolos establecidos por la propia Liga y por el Consejo Superior de Deportes.

En ese sentido, Piqué analizó: "Todo ha estado muy bien explicado sobre la vuelta al fútbol y los test. Empezamos el viernes y mañana otra vez. De momento, cómodos. Es distinto, pero hay que adaptarse. Es importante que todo el mundo conozca el protocolo y lo cumpla a rajatabla".

En esa línea, y preguntado acerca del posible regreso de LaLiga para el 12 de junio, señaló: "Hay muchos intereses, yo entiendo el de la Liga por terminar porque hay mucho en juego. Jugar sin público no es lo que nos gusta, pero acabar la Liga sin jugar más, aunque seamos líderes, también sería feo.

Sobre ese punto, Piqué dejó claro que a él le gustaría tener algunos días más de entrenamiento. "Tiene sentido lo que está haciendo la Liga. He escuchado a Javier hablar de volver a jugar el día 12, es sólo un mes, sin amistosos, que lo piensen por el bien del espectáculo y que no haya lesiones. Si puedo aportar mi granito de arena, unos días más no nos vendrían mal", sentenció.