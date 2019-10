Piqué se muestra "orgulloso" del Barcelona tras el comunicado blaugrana por la sentencia del 'procés'

Gerard Piqué es un futbolista que no deja indiferente a nadie. El central del FC se ha pronunciado en varias ocasiones abiertamente a favor del derecho a decidir del pueblo catalán sobre el 'procés' de independencia de Cataluña.

Ahora, el jugador del Barça se ha pronunciado pocas horas después de que el cuadro de la Ciudad Condal se pronunciase sobre la sentencia del juicio por el 'procés', en el que se ha condenado a varios políticos a varios años de cárcel por sedición o malversación.

El defensa culé publicó un tuit en inglés en el que afirmó sentirse "orgulloso" de formar parte del Barça. Esta publicación comentaba el tuit oficial del Barcelona lanzando el comunicado "la prisión no es la solución", también en inglés, en el canal oficial en lenguaje anglosajón del vigente campeón de Liga.

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS