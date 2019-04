Piqué, sobre la sanción a Diego Costa: "A mí también me sancionaron cuatro partidos por algo que no dije"

El central habló en la presentación de Morabanc como patrocinador del FC Andorra, club propiedad de Kosmos y Gerard Piqué.

No solo piensa en su carrera deportiva Gerard Piqué. Como empresario que es, el central del estuvo presente en la presentación de Morabanc como patrocinador principal del Andorra, club del que es dueño junto a su empresa, Kosmos. Y allí habló de Griezmann, de lo bien colocado que está el conjunto blaugrana de cara a conseguir el triplete.. y de la sanción a Diego Costa: "No es algo que me incumba a mí. Las normas son las que son, a mí me sancionaron cuatro partidos por lo mismo, aunque yo tampoco lo dije. Pero es lo que entendió el árbitro, es la decisión del comité y hay que respetarla".

Sobre el delantero francés, que en el propio documental producido por Gerard Piqué rechazó al Barça para quedarse en el , el defensa dijo que "es un gran jugador", aunque no le corresponda a él hablar de su fichaje: "Griezmann es un gran jugador pero su fichaje no es decisión que me corresponda a mí. Es cosa de la dirección técnica del club. Cualquier fichaje que venga es para que sume más".

El Triplete en la mira

También hablo Gerard sobre la buena dinámica que atraviesa el Barcelona, vivo en las tres competiciones en el tramo decisivo de la temporada: "Estamos en una muy buena dinámica, de resultados buenos y muy buen fútbol. Creo que estamos en un muy buen momento, muy bien posicionados en las tres competiciones. Queda poco, pero lo más importante. Estamos mentalizados y muy concentrados. Cuanto antes ganemos la Liga, antes podremos centrarnos en la Champions y la final de la Copa".

Por último, y preguntado sobre si su proyecto en el FC Andorra podría entorpecer un futuro en la directiva culé, descartó relación alguna entre las dos cosas Piqué. "Estamos hablando a muy largo plazo. No sé si en un futuro formaré parte de la directiva del Barcelona. Estoy centrado en mi carrera deportiva", aseguró el central, que pretende llevar al Andorra, que tiene en mente la construccion de un nuevo estadio, a cotas más altas del fútbol nacional.