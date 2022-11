Por qué expulsaron a Piqué en su último partido y no pudo retirarse jugando en el Osasuna vs. Barcelona de LaLiga 2022-23

El central es expulsado en el descanso del Osasuna vs. Barcelona por protestarle a Gil Manzano la expulsión de Lewandowski.

Xavi no ha querido darle a Gerard Piqué sus últimos minutos como futbolista profesional y lo sentó en el banquillo de El Sadar en el partido en el que el Barcelona defendía el liderato en la jornada 14 de Primera División. Al descanso, los blaugrana perdían 1-0 y estaba con uno menos, porque Robert Lewandowski había visto dos amarillas en media hora.



Eso le complicaba el partido el FC Barcelona. Por ello, cuando Gil Manzano pitó el final de la primera parte, Gerard Piqué salió del banquillo para hablar con el colegiado y se ambos se metieron en el túnel de vestuarios, donde el central barcelonista acabó expulsado. "¿Pero tú has visto a quién has expulsado?", le había preguntado Piqué.

De esta forma, Piqué cuelga las botas del fútbol profesional con una roja que ha visto estando en el banquillo. Dando que hablar. Puro Piqué.