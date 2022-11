Piqué, en el canal de Ibai Llanos: "El árbitro puso palabras en mi boca que no dije"

El defensa azulgrana ha roto su silencio en el canal del 'streamer' Ibai Llanos.

Gerard Piqué ha comparecido esta noche en el canal del 'streamer' Ibai Llanos, para hablar de la actualidad azulgrana y de su adiós al mundo del fútbol, entre otros muchos temas.

Acerca de su polémica con el colegiado Gil Manzano, que le expulsó durante el descanso del partido entre Osasuna y Barça, el defensa catalán explicó que el árbitro puso palabras en su boca que él no había dicho, si no que fueron de un compañero dentro del vestuario que el colegiado escuchó. El central blaugrana contó que fue expulsado simplemente por decirle "siempre eres el mismo".

Piqué ha relatado los hechos contando que se fue andando con el colegiado para el vestuario preguntándole por el córner que le costó al Barcelona el 0-1. Ante la respuesta de Gil Manzano, Piqué le dijo "siempre eres el mismo". Y aseguró que por eso lo expulsaron. Que una vez se lo comunicó, se fue al vestuario, donde un compañero del que no ha dado el nombre, dijo lo que pone en el acta de "me cago en tu puta madre". Y el árbitro se lo atribuyó a Piqué.

Este fue su primer minuto de entrevista:

Sobre su despedida, Gerard Piqué dijo que lo que le ocurrió el sábado en el Camp Nou, donde se despidió del público blaugrana, fue "espectacular" y asegura que no contaba con esa reacción.

Piqué está en la prelista de Luis Enrique para ir al Mundial de Qatar, según algunas informaciones. Pique no sabe nada al respecto y ni siquiera sabe el día que el seleccionador nacional hará pública la lista. En cuanto a la presencia de Sergio Ramos no se ha querido mojar. "Cualquier opinión que yo diga va a tener una influencia". "Quiero escribirle al Churu (Sergio Ramos) por la despedida que me dio".

Piqué le ha dicho a Ibai que en la Selección Española se sentían invencibles. También se refirió a su relación con Álvaro Arbeloa, del que dijo que era un "cono-cido", intentando convencer al streamer que no quiso decir lo que todo el mundo entendió.

Piqué dice que en el fútbol actual a la gente le importa más "el show".

De ahí, se ha ido Piqué a Florentino Pérez para decir que comparte la opinión con el presidente del Real Madrid de que la gente ahora consume el fútbol de otra manera, pero dijo que no cree que la solución sea la "Superliga". "La presentación fue una cagada".

Cree Piqué que el producto del fútbol está anticuado y que hay buscar normas para actualizarlo y enganchar de nuevo al público, ya que ahora poca gente consume 90 minutos de un partido. En este sentido, Piqué ha apuntado por ejemplo a cambios en el juego en la prórroga.