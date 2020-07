Piqué avisa al Real Madrid: "Lucharemos hasta el final"

El central catalán no pierde la ilusión, pese a que el cuadro azulgrana está a cuatro puntos del conjunto capitalino en lo más alto de la tabla.

Gerard Piqué se ha mostrado muy satisfecho después de la victoria del 1-4 en el Estadio de La Cerámica sobre el , por la Jornada 34 de LaLiga. De hecho, el central azulgrana ha enviado un mensaje al avisando que lucharán "hasta el final" por el título doméstico, pese a que los culés están ahora mismo a cuatro puntos del líder, el equipo de Zidane.

En declaraciones para Movistar, Piqué aseguró que "el juego es muy importante, nuestra señal de identidad. Pasamos por periodos en los que no jugamos tan bien, hoy hicimos un gran partido. A seguir así y terminar bien la temporada".

Consultado acerca de qué es lo que ha cambiado para ganar con solvencia, Piqué contestó: "Varios factores. Jugar de esta manera hace que estén los tres dentro (Messi, Suárez y Griezmann), más cerca de la portería. Nos sentimos más protegidos, además. Que meta Antoine es muy importante para que esté con confianza. Estamos preparados para el siguiente partido, creo que contra el en la semana".

En cuanto a la lucha por , señaló que "no nos gusta estar por detrás en la clasificación, pero lucharemos para darle la vuelta a la situación, sabiendo lo complicado que está". "Lucharemos hasta el final", sentenció.

Por último, preguntado acerca de por qué había hecho un curioso gesto después de que el VAR anulara un gol a Lionel Messi por fuera de juego de Arturo Vidal, Piqué respondió entre risas: "No me acuerdo, no sé, no me acuerdo. Es que cuando estás en el campo, con la adrenalina a tope, no sé de qué me estás hablando".