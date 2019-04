Piqué, Alexis Sánchez y los futbolistas que jugaron en Barcelona y Manchester United

Los equipos de España e Inglaterra se miden en los cuartos de final de la Champions League.

Este miércoles, Manchester United y Barcelona se miden en Old Trafford por la ida de los cuartos de final de la . Un escenario que Gerard Piqué conoce por su pasado en el conjunto inglés, en cuyas filas milita un ex barcelonista como Alexis Sánchez. El central catalán y el delantero chileno son algunos de los futbolistas que han defendido esas dos camisetas a lo largo de sus carreras. A continuación, un repaso por todos ellos.

MARK HUGHES

El ex jugador galés debutó a nivel profesional en el , de 1983 a 1986. Tras tres buenos años en Old Trafford, se mudó al Camp Nou para jugar en el durante una temporada en la que no rindió como se esperaba (5 goles en 37 partidos en la campaña 1986/87). Después se fue al Bayern Munich para volver al Manchester United, donde vivió sus mejores momentos como goleador: marcó 82 dianas en 256 partidos (1988 - 1995).

LAURENT BLANC

Llegó en 1996 al Barça de Bobby Robson. Jugó 30 partidos y se dio el gusto de marcar un gol. Y tuvo una buena temporada, logrando la Supercopa de contra el , la Recopa de Europa contra el París Saint-Germain, y la ante el Real . Sus frecuentes lesiones le impidieron afianzarse en el once titular y decidió abandonar el Camp Nou pensando en asegurar su participación en la Copa Mundial de 1998 disputada en . Mal no le fue: Les Bleus salieron campeones. En el 2001, Ferguson lo llevó al United, donde ya jugaba su compatriota y gran amigo Fabien Barthez.​Lidió con la presión de suceder a Jaap Stam y fue muy criticado en sus primeros meses en Old Trafford debido al gran número de derrotas del equipo. Sin embargo, ganó la Premier League en la temporada 2002-03 cuajando una gran campaña. realizó una gran actuación, Blanc decidió retirarse tras dos temporadas en Mánchester.

JORDI CRUYFF

Hijo del legendario Johan Cruyff, Jordi también pasó por el Manchester United y el Barcelona. De hecho, empezó jugando en el Barça B, y consiguió dar el salto al primer equipo en 1993. En 1996 se fue al Manchester United, donde estuvo hasta el 2000. En el Camp Nou jugó 54 partidos y marcó 11 goles, mientras que en Old Trafford disputó 58 encuentros y marcó 8 dianas. En su palmarés figura una como culé (1994), y una Premier League (1996/97) y dos FA Charity Shield (1996 y 1997) como Red Devil.

HENRIK LARSSON

En 2004, el delantero sueco fichó por el Barcelona, club con el que ganó la Liga de Campeones de 2006, con dos asistencias de gol que dieron el triunfo a los culés. Sin embargo, en la primera temporada jugó muy poco por una lesión de rodilla. Tras dos temporadas en el Camp Nou, volvió al club de su ciudad natal, el Helsingborg. Llegó cedido al Manchester United en diciembre de 2006, hasta la reanudación de la Liga sueca en marzo. En su debut marcó su primer, pero tras la finalización de su cesión, y a pesar de un intento de prolongación del contrato por parte del Manchester, el jugador volvió a incorporarse a la plantilla del Helsingborgs. Hizo 19 goles en 58 partidos con el Barcelona, por los 3 tantos en 13 partidos con el United.

GERARD PIQUÉ

El central catalán salió de la Masía, pero firmó su primer contrato profesional con el Manchester United. Después de debutar en 2004 con los ingleses, se fue cedido en 2006 al . Volvió en 2007 al United y tuvo participación en los títulos de Premier y Champions League; regresó al Barcelona en 2008, ya a las órdenes de Guardiola. Se cansó de ganar títulos como azulgrana y será titular en Old Trafford este miércoles con los culés.

ALEXIS SÁNCHEZ

En julio de 2011, fichó por el Barcelona procedente del a cambio de 37 millones de euros. Pasó tres temporadas como azulgrana, marcando 46 goles y dando 34 asistencias en 141 partidos. Como culé ganó dos Supercopa de España, una Liga y una Copa del Rey, además de una y un . Al Manchester United, que lo convirtió en el mejor pagado de la Premier (23 millones de libras al año), llegó en 2017 y procedente del . Con los Red Devils todavía no ganó títulos ni ofreció su mejor nivel. De momento ha marcado cinco goles y ha dado nueve asistencias en 41 encuentros. El delantero chileno, que está recuperándose de su lesión de rodilla, no podrá medirse a su ex equipo en los cuartos de final de la Champions League.

VÍCTOR VALDÉS

Después de jugar en las inferiores del Barcelona, debutó en el primer equipo azulgrana en 2002. Y allí jugaría, ganándolo todo, hasta 2014. En total, defendió el escudo de los catalanes en 530 oportunidades. En el United, sin embargo, apenas jugó dos partidos en la temporada 2014/15.

ZLATAN IBRAHIMOVIC

El 27 de julio de 2009, Zlatan firmó por el Barcelona para las próximas cinco temporadas a cambio de casi 70 millones de euros. Sólo se quedó la primera (y un partido de la segunda) antes de irse al Milan. Pese a que no le fue mal dentro del campo, siempre hubo rumores de mala relación con Leo Messi y Pep Guardiola. En total, hizo 22 goles y dio 13 asistencias en 46 partidos, ganando una Liga de España y una Supercopa española. Al Manchester llegó procedente del en 2016 y jugó 53 encuentros, marcando 29 goles y dando 10 asistencias. En el United ganó la , la Copa de la Liga de y la Community Shield.