Piqué, al público de 'La Resistencia': "Silbadme mejor y parecerá el Bernabéu"

Menuda se montó cuando Gerard Piqué compareció en una entrevista en el programa de humor "La Resistencia". Su charla con David Broncano dio mucho que hablar. El defensa del habló del , dijo que tenía mayor patrimonio económico que el Espanyol y fue protagonista durante toda la semana previa al derbi catalán. Sin embargo, Piqué también fue protagonista antes de la entrevista.

Antes de verse las caras con Broncano, Gerard Piqué salió a escena en el "show" anterior al programa junto a uno de los cómicos del programa. Al salir, un espectador le gritó 'Hala Madrid' y el defensa del Barcelona preguntó cuántos madridistas había en la sala, entre el público. Muchos asistentes levantaron la mano y Piqué, en clave de humor, les espetó: "Silbadme mejor y así parece el Bernabéu".

Tras un momento en el que Piqué se arrancó con el ya mítico “a por el bote”, grito de guerra de ‘La Ruleta’, llegó el momento de responder a la pregunta: "¿Cuál es tu ciudad favorita de ?" Piqué no defraudó con su respuesta: “Madrid, porque me siento como en casa”, respondió irónico, provocando muchas risas. Así es Gerard Piqué, no deja absolutamente indiferente a nadie.