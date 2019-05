"Pipo" López: "Me sentía capaz de poder seguir jugando para Real España"

El arquero fue el primero en ser cortado por la dirigencia tras la eliminación frente a UPN. "Queda seguir adelante con la cabeza en alto", dijo.

Roberto López se despidió de Real luego de nueve años en el club, por decisión de la directiva en su plan de recorte para la próxima temporada. Con sólo 24 años, manifestó ser consciente que tiene mucho por delante

En declaraciones al diario La Prensa, el arquero dijo estar "sorprendido, porque me sentía capaz de poder seguir jugando para Real España". No obstante, consideró "que las cosas suceden por algo" y que no existe resentimiento: "La directiva hace su trabajo, tendrá sus motivos y razones para tomar la decisión. Creo que tanto me dio el equipo a mí que es imposible tenerle rencor".

"El equipo tomó la decisión de separarme y solo queda seguir adelante con la cabeza en alto porque mientras pude y estuve di lo mejor. Hice muchas cosas fuera de cancha por el equipo. Me voy contento porque se que fui leal durante todo este tiempo", remarcó Pipo.

El arquero destacó estar dolido por la eliminación en el repechaje frente a UPN, al igual que el momento de conocer su salida de la institución. No obstante, mira hacia el futuro: "Esperar a ver que propuestas salen y tomar la decisión correcta y conveniente. Demostrar que estoy joven y con muchas ganas de mostrar que estamos para grandes cosas".