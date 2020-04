Pipino Cuevas liquidó a Ramón Díaz y contó cuando su madre lo amenazó para que juegue

El exdelantero de River no se ahorró críticas hacia el riojano, lo comparó con Gallardo y reveló una increíble historia de Ña Tora.

Los éxitos de los últimos años de River llevaron a la lógica comparación entre los técnicos más importantes de la historia del club, con Ramón Díaz y Marcelo Gallardo como dos de los más destacados. Y a la hora de elegir entre uno y otro, Nelson Cuevas dejó clara su predilección, sostenida en la mala experiencia que tuvo al ser dirigido por el Pelado.

"A Gallardo y Ramón Díaz los comparo con un teléfono, los actuales se actualizan constantemente y si no lo hacés, quedan obsoletos", explicó Pipino en el programa De Fútbol se habla así, por DirecTV Sports, para luego graficar que "Gallardo es un Iphone 10 y Ramón Díaz se quedó. Gallardo habla con todos sus futbolistas y Ramón no dialoga con los suplentes, te mete en el freezer y sos boleta, tenés que adaptarte a esa realidad y adivinar. Él no te dice nada, su ayudante puede darte indicaciones. Lo de Gallardo es diferente. Tiene a todos sus suplentes en una misma sintonía".

Y por esos motivos, el exdelantero considera vital la presencia de Emiliano Díaz en el cuerpo técnico del riojano, al detallar que "hace el rol que a Ramón le falta. Es un complemento muy bueno. Por eso está sobresaliendo. La gente de antes se queda con el chip y todo evoluciona. Obvio que se quedó en el tiempo, es categórico".

Por último, recordó una historia de la inefable Ña Tora, vinculada a aquel gol agónico contra Racing que le permitió al Millonario quedarse con el Clausura 2002: "Me metió cinco fechas en el freezer. No me dijo ni buen día, ni buenas tardes. Hasta que mi vieja lo amenazó. 'Ponelo a mi hijo, ponelo porque te va a salvar', le dijo y ahí me llevó a concentrar".