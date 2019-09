Piojo Herrera: "Oribe Peralta ya no era importante en el América"

El timonel de las Águilas habló sobre la situación del Cepillo, a días de una nueva edición del Clásico Nacional.

Apenas comienza la semana y los reflectores se posan sobre el hombre que se robará la atención en el Clásico Nacional: Oribe Peralta, quien en el pasado mercado de pases protagonizó el traspaso más polémico de la temporada, pasando del América a las filas de Chivas.

Y es que Miguel Herrera, timonel de las Águilas, habló sobre la mala racha del experimentado delantero y los motivos por los que dejó el América. El Piojo reveló que tuvo una plática con Oribe, en la que le hizo entender que no tendría un rol importante si seguía en el club.

"Él fue el que habló con nosotros y nos planteó la posibilidad de . Yo ya había hablado con él y le dije la verdad, que aquí seguramente no iba a tener tantos minutos, pero para nosotros era un jugador importante, él se quiso ir", expresó el timonel a ESPN.

En ese sentido, Herrera considera que el traspaso a Chivas no fue una mala decisión. "No hay rencor. Fue un tema profesional, lo hablamos. Sus compañeros acá lo reconocen como un jugador importante y para su carrera, creo no fue una mala decisión. Acá ya no era fundamental" .