Piojo Herrera obliga a sus jugadores a comprar una casa antes que un auto

El técnico Azulcrema tiene políticas estrictas para sus jugadores canteranos.

Si hay un técnico que ha sabido trabajar con las promesas del América y desarrollar su potencial, ese es Miguel Herrera. Durante su gestión, el entrenador ya guió a distintos jóvenes al Máximo Circuito, dándoles los minutos y confianza que necesitan.

Sin embargo, hay una exigencia con esos jugadores que pocos conocían que acostumbra el Piojo. Según contó en entrevista con el youtuber Farid Dieck, ningún elemento de su equipo puede llegar a un entrenamiento en carro del año si no ha adquirido previamente un inmueble, buscando con eso que no gasten inconscientemente su dinero.

“El chavo no se da cuenta que trae dinero a los 22 años y lo despilfarra y lo primero que dicen es: 'Quiero comprar un carro del año que este muy bonito y que cueste un montón de dinero'. Yo tengo la mala manía o creo que es buena, de a mis jugadores no permitirles eso. Si no me traen que ya compraron una casa, un departamento, un lugar donde estar, no pueden llegar aquí en carro del año".

“Ahora a Córdova y a Jorge Sánchez les dije: 'ustedes no pueden entrar al club en carro'. Porque Córdova ya le había comprado su carro a Edson, que se iba a Europa. Los dos me dijeron que uno ya compró su casita en Aguascalientes (Córdova) y el otro ya compró su casita en Torreón ( Sánchez) y les dije que qué bueno, que no lo vean porque soy así, sino por si el día de mañana les llueve, van a tener una casa que no les deje caer el agua", afirmó para cerrar.

De los elementos habituales en la alineación Azulcrema, Ramón Juárez (19 años), Sebastián Cáceres (21 años), Federico Viñas, Jorge Sánchez y Sergio Díaz (22 años) son los más jóvenes, en un plantel que tiene como costumbre otorgar oportunidades a jugadores, sin importar que estén en una edad temprana.