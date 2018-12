Piojo Herrera asegura su continuidad en el América

El entrenador de las Águilas ganó su segundo título de Liga en la institución en dos años con el club.

Miguel Herrera no lo pone en tela de juicio. Su futuro en el América se encuentra firme, sobre todo después de haberse coronado campeón con el equipo en el torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

"Me voy a quedar. A los que decían que los técnicos que no regresan al América no ganan, ahí tienen", sostuvo el timonel en entrevista con ESPN.

El timonel tuvo una primera etapa en Coapa del 2012 al 2013 y luego regresó a mediados del 2017 donde permanece hasta la fecha.