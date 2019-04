Pinto no se conforma: "Quiero un equipo más perfecto"

El entrenador de Millonarios le pide más al equipo que figura como líder de la Liga I tras 14 fechas disputadas.

Millonarios camina con firmeza hacia los cuartos de final de la Liga Águila después de su triunfo del domingo por 1-0 frente a Cúcuta, que lo eleva a 30 puntos producto de 9 ganados y 3 perdidos en 14 fechas disputadas.

Con la clasificación que, por su puntaje actual, sin dudas será un hecho, Jorge Luis Pinto aspira a continuar por esta senda y llegar a la definición por el título como Nº 1.

"Nosotros no pensamos en los 30 puntos, vamos más allá. Ustedes (la prensa) se adelantan a todo. Yo aún no estoy clasificado y quiero quedar primero. Quiero que los jugadores no se adelanten, tenemos que ganar todo lo que viene para tener ventaja en los cuadrangulares", afirmó el nacido en San Gil hace 66 años.

En su búsqueda por adquirir mayor solidez, el técnico embajador dejó en claro las cuestiones por pulir en el equipo. "No todo es felicidad, quiero un equipo más perfecto en el manejo de la pelota. Cúcuta no tuvo tanto el balón a pesar de que el informe dice que la tuvimos nosotros el 58%; la vez pasada estuvimos en el 73%", indicó.

En la misma línea de análisis, Pinto elogió el trabajo que vienen haciendo sus dirigidos: "Tenemos la mejor defensa del fútbol colombiano y somos los más goleadores. No es fácil ganar y golear. Los visitantes ya nos conocen, tenemos alguno lesionados que nos hacen dar ventaja".