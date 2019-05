Pinto critica la eliminación del punto invisible: "De qué me sirve clasificar de primero sin una recompensa"

El DT de Millonarios asegura que es injusto que no haya una ventaja en los cuadrangulares para el que fue mejor a lo largo de la fase regular.

terminó la fase de todos contra todos con un total de 39 puntos, fue el equipo que más partidos ganó (11), el que más goles marcó (30) y uno de los que menos le anotaron (15). A pesar de eso, por la nueva reglamentación del torneo, el cuadro embajador no tendrá lo que antiguamente se conocía como 'punto invisible', una ventaja que se le daba al mejor de la primera ronda en caso de haber empate en los Cuadrangulares.

“Es que no entiendo. De qué me sirve clasificar de primero si no tendrá una pequeña recompensa. Así da igual entrar a los cuadrangulares de segundo o de octavo. Creo que eso debería cambiar”, apuntó el DT, una vez más, tras el empate con Rionegro en la última fecha.

Aunque eso ya se sabía desde que comenzó el campeonato, el estratega no deja de demostrar su molestia. “El torneo debe premiar a los mejores y Millonarios lo fue en el todos contra todos. Pero bueno, hay que seguir y pensar en lo que viene”, añadió.

Cabe recordar que el club bogotano hace parte del cuadrangular A y que su primera salida será este fin de semana contra América en el estadios Pascual Guerrero de Cali. y Pasto también integran esa zona.