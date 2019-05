Pinto: “Colombia es el único país del mundo donde el primero no tiene ningún estímulo”

El técnico de Millonarios se mostró crítico por la decisión de la Dimayor de no dar ningún bono al que clasifique primero a los cuadrangulares semifinales.

Jorge Luis Pinto, técnico de , dijo después del empate 0-0 con Santa Fe que " es el único país del mundo donde el primero no tienen ningún estímulo y da lo mismo ser primero que octavo”, en un tono de inconformidad con las decisiones de los directivos de la Dimayor.

"No comparto lo que hay de reglamento. Si hubiéramos sabido que eso pasaba, para qué peleábamos el primer lugar. Hay que hacer sentir eso porque si no el fútbol espectáculo se acaba, a nadie le va a interesar ser primero. No es justo para el resultado, ni para el jugador. Tenemos que estimular al ganador”, aseguró Pinto.

La Dimayor decidió eliminar el punto invisible, que le daba una ventaja al primero del ‘todos contra todos’ en los cuadrangulares, en caso de empate. Sobre el empate ante Santa Fe, Pinto afirmó que "no fue un clásico atractivo, fue parado, rústico. Pero el resultado es equilibrado. Santa Fe tuvo dos opciones claras, hay que reconocerlo; y a nosotros nos faltó profundidad en el segundo tiempo y no tuvimos el balón”, agregó.