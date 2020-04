Pinto arremete contra Costly: "Esa mugre no merece una respuesta"

El santandereano le respondió a Carlo Costly, jugador hondureño que días atrás se manifestó fuertemente en contra del entrenador.

Picante y polémico, sin guardarse nada, como suele ser, Jorge Luis Pinto le respondió a Carlo Costly, el jugador hondureño que en días pasados criticó severamente al entrenador colombiano, de último paso por .

"Una cosa es ser puteador, otra cosa es ser loco. Yo siento que se pudo haber ido al Mundial de , pero había que saber manejar los partidos, no meterse atrás, hay que jugar a atacar, con la pelotita; en el proceso anterior a no nos estorbábamos mucho, en este con Pinto, nos preocupamos más por defender que atacar. Pinto te puteaba hasta por reírte, pero así como puteaba hacía sus locuras, se ponía a llorar del coraje, entonces al jugador lo criticaban y muchos me decían, que porqué rechacé la Selección Nacional cuando estaba Pinto. Si la rechacé fue por el loco ese y yo con un carácter fuerte, entonces no nos llevábamos. Ya a esa edad no estaba para esos trotes y era cosa de locos. El jugador ya en 20 minutos de partido estaba cansado, las piernas no te daban. Te mataba toda la semana y para ir a jugar un partido importante y fuerte contra y , entonces ya las piernas no te daba", fueron las palabras del delantero nacionalizado mexicano el pasado 18 de abril en Radio América.

En diálogo con As, la réplica del técnico mundialista no fue menos contundente y llamativa: "Me da pena, no le contesto porque esa mugre no merece una respuesta".

"Pregunta lo que han dicho muchísimos jugadores, lo que dijo German Morales: "El único que tiene problemas con Pinto es el que no le gusta trabajar"; lo que dijo el capitán de Alianza (Lima). Preguntan por el más pícaro, el más bandido, por el más mal trabajador", sentenció el santandereano en defensa de su sistema de trabajo, el cual también ha sido criticado anteriormente.