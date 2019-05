Pinola y la chance de que Boca ayude a River para la Copa Libertadores 2020: "No me interesa"

Si el Xeneize gana la Copa Superliga, el Millonario se meterá en la fase de grupos del certamen continental sin pasar por el repechaje.

River ya tiene garantizado su lugar en la 2020 por haber finalizado cuarto en la Superliga 2018/19. Sin embargo, la plaza que consiguió el Millonario sólo le aseguró un lugar en las fases previas del certamen continental, por lo que por ahora está obligado a pasar por dos cruces eliminatorios para meterse en la fase de grupos. Una situación que podría modificarse gracias a nada menos que Boca: si el Xeneize gana la Copa Superliga, le entregará su actual cupo al conjunto de Núñez y lo meterá directo entre los 32.

Sin embargo, en Núñez no están preocupados por lo que pueda suceder con el máximo rival: en una entrevista con CopaLibertadores.com, Javier Pinola se refirió a la chance de que Boca le dé una mano al Millonario y repasó lo que se viene en el futuro inmediato del equipo de Marcelo Gallardo, la y los octavos de final de la actual edición de la Libertadores.

-Si Boca gana la Copa Superliga, ustedes entran directo a Fase de Grupos de la Libertadores 2020. ¿Vas a hacer fuerza por ellos?

-No. No me interesa lo que hagan los demás. Nosotros estamos en el repechaje y si tenemos que jugarlo, lo jugaremos. No me interesa más que hacer fuerza por lo que haga mi equipo y poner énfasis en lo que tenemos que hacer nosotros, nada más.

-¿Cómo vivieron el sorteo de los octavos de final de esta Libertadores?

-Estábamos concentrados, así que lo vimos en vivo. Estamos contentos. Lo dijo el técnico: quería un rival difícil, duro, son los que requieren mayor atención todavía. Nada, encantado.

-Da la sensación que cualquier rival, excepto Boca, iba a ser menos estresante que todo el cuadro del año pasado, con Racing, Independiente o Gremio, que era el último campeón...

-Y, sí, si lo vemos hoy, que ya pasó todo, te das cuenta que el camino no fue fácil. Pero nosotros nos concentramos en nosotros, en lo que tenemos que hacer, en hacernos fuertes. Obviamente, sabemos del poderío que puede tener el rival, pero si uno confía en su idea, no tiene por qué temerle a nadie. Después son partidos de fútbol, en los que está la posibilidad de quedar eliminado o no. Pero si sos fiel a tu idea y no renunciás a eso, ya tenés un plus.

-Se viene la Recopa, ¿qué significa para ustedes y cómo se preparan?

-Muy bien, sabiendo lo que representa una final. Vos pensá que cada título con River te jerarquiza aún más. Obviamente que va a ser un partido difícil, Paranaense es un equipo bien armadito, que intenta jugar y que lo hace muy bien. Creo que son dos estilos bastante similares, obviamente hay diferencias, pero los dos intentan jugar, proponer, atacar. Va a hacer diferencia el que sea más efectivo, el que tenga más concentración y el que sea más inteligente.

-¿Cómo te imaginás el jueves 30?

-Obviamente, deseo que sea con el triunfo, ¿no? Pero bueno, no va a ser fácil. También, seguramente estaré satisfecho y orgulloso de lo que dé el equipo en los dos partidos.