Pimentel podría no enfrentar a Sanarate

El futbolista mexicano carga con una lesión muscular que lo marginaría del próximo encuentro de Liga Nacional.

Aún cuando los resultados deportivos no son los esperados, las malas noticias para el Deportivo Mixco no cesan pues podrían no contar para el compromiso de este fin de semana con el mexicano Erick Pimentel.

Pimentel no ha podido recuperarse de un problema en el gemelo de la pierna derecha y podría ser baja junto a Mynor Campollo, Rony Álvarez y Josue Aragón, también con lesiones.

El partido no es nada sencillo para Mixco, pues además de que se encuentran peleando la permanencia, enfrentarán a un Sanarate motivado por la posibilidad de meterse a las semifinales y así pelear por el título.

Aún con una victoria, Mixco no saldría de los últimos tres lugares, pues hay una diferencia de 12 puntos delante de ellos de Xelajú, que con 25 unidades se acerca al Malacateco que está separado por dos puntos. Después de Sanarate, Mixco enfrentará a Cobán Imperial y Cotzumalguapa.