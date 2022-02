Pese a sus pocos minutos, Héctor Herrera desea quedarse en el Atlético de Madrid

Héctor Herrera ha tenido una complicada temporada con el Atlético de Madrid que poco a poco mejora. El mexicano empieza a cosechar minutos y confianza de Diego Pablo Simeone, de cara al tramo decisivo de la campaña.

Aunque aún está lejos de ser una de las primeras opciones de su equipo, comienza a sumar apariciones, formando parte de los últimos cinco partidos de Liga, en los que su conjunto ha rescatado nueve puntos.

El mexicano vence contrato este verano, existiendo rumores que lo vinculan con el Houston Dynamo. Sin embargo, HH tiene claro lo que desea para su carrera deportiva: "Si me preguntas qué es lo que tú quieres, a mí me encantaría quedarme... Y mira que yo quiero jugar, quiero tener más participación, pero si fuera por mí, me quedaría con mucho gusto", dijo para la agencia EFE.

Igualmente, confesó que muchas veces termina frustrado por no entrar al campo: "Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser protagonista, participar y todo. Yo por lo menos intento estar tranquilo y trabajar para cuando me toque jugar. La verdad que muchas veces voy jodido a casa".

Por último, confesó que no sabe con certeza las causas por las que no es un habitual con los Colchoneros: "No sé si sea la forma de jugar mía o que no me he adaptado al cien por cien de la forma que el Mister me lo pide. Hay mucha competencia. También es verdad. No sé. La verdad que no lo tengo claro el por qué no he podido ser un fijo dentro del equipo", dijo para cerrar con franqueza.