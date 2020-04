Tomás Pochettino: acordes de una vida entre fútbol y decisiones

Se formó en Boca y coqueteó con la Juventus, pero no se arrepiente de sus elecciones: "Canto para olvidarme de los problemas", le confesó a Goal.

Y finalmente, ¿se podía vivir sin fútbol? Esa es una de las tantas incógnitas que está presentando esta cuarentena, donde obviamente son muchísimas las prioridades antes de detenerse a pensar en que una pelota ruede derribando tristezas a su paso, pero no por eso es menos inevitable y recurrente.

Fue quizás en esa búsqueda de respuestas -y casi sin esperarlo- que una visita virtual a la casa de Tomás Pochettino, actual jugador de Talleres con formación en los pasillos de Boca, ayudó a inspeccionar en otras pasiones, a veces quizás relegadas y no por eso menos vitales.

"Escucho todo el día música, canto en cualquier lado porque me hace distraer y olvidarme de los problemas", le confesó a Goal con algo de timidez. El mismo pibe que no siente ningún peso en sus espaldas por todo aquello que no pudo ser, como un pase a la , cuando tenía 17.

A los nueve años decidió disfrazarse de adulto y supo que era el momento para dejar atrás su zona de confort en Rafaela, cuna de amigos y familia: decidió jugarle una ficha a sus sueños. "Tiene cosas difíciles el fútbol, aunque todos lo vean tan fácil, tiene decisiones. Como también lo fue el irme de Boca porque no tenía chances, pasé diez minutos en un debut en Primera ante Central y todavía me acuerdo. No me arrepiento de haberme ido a , ahí me hice jugador", explicó.

Creció a la par de Rodrigo Bentancur, hasta sumarse juntos a una pretemporada en 2015 bajo el mando de Arruabarrena como DT. Su amigo hoy es titular asentado en la Vecchia Signora: "La recepción y el pase, hacer ver fácil lo difícil, es la pieza fundamental en todo ésto, y él lo tenía incorporado en sus cualidades". Para Pochettino la viveza y la calidad forman algo así como un ADN de crack, que te toca o no te toca. "Ojo, de grande lo podés mejorar, pero cuesta mucho".

Mientras tanto, puertas adentro, "Toto" sigue entrenándose junto al plantel bajo el mando del Cacique Medina y fortaleciéndose desde la cabeza con su psicólogo personal: "Me tiene cortito para no decaer". En el tiempo que le queda, entre alguna siesta y algún mate, sigue copiando acordes de guitarra desde YouTube e intentando mejorar su canto de canciones de Callejeros y La Beriso. Así como le piden que se anime más a rematar de media distancia, el joven futbolista del equipo cordobés deberá animarse a vencer su timidez y llevar su viola a alguna concentración.