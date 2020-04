Pepe Reina: "¿Volver a jugar? Primero hay que matar este maldito virus"

El veterano cancerbero español del Aston Villa concedió una entrevista a DAZN en la que detalló su experiencia contra el coronavirus.

Pepe Reina, veterano cancerbero español del Aston Villa, concedió una entrevista a DAZN en la que analizó la situación que vive el fútbol en general y la suya en particular a raíz del coronavirus. En su charla con Lucía Villalón, el ex de y entre otros, confirmó que había pasado unos días difíciles, pero que por fin todo empezaba a parecer un mal sueño. "Me siento recuperado, los síntomas han desaparecido. Me asusté y fue agobiante, la garganta se te hace pequeña, te cuesta respirar y desde que aparecieron los síntomas decidimos encerrarme 'castigado' en una habitación 7 días".

Por suerte, nadie más de su familia se vio afectado por el virus, tal y como relató el portero. "Los niños no han tenido síntomas, mi mujer tuvo unos días de 'bajón' y mis suegros por ahora están bien".

Posteriormente, Reina explicó las diferencias de cómo se está afrontanto la crisis en e , si bien es cierto que piensa que en Reino Unido costará más dejar atrás el virus. "En Inglaterra te dejan salir a hacer ejercicio una vez al día, puedes salir a comprar y eso, pero ahora vamos con retraso respecto a España. Los niños por ejemplo ahora no tienen clase. Tardaremos más con la cuarentena, hay que tenerlo claro".

¿Y ahora, qué? Pues el español tiene clarísimo que la principal prioridad es conseguir derrotar al Covid-19 y que volver a jugar ahora mismo es secundario. "El que mejor se prepare para volver al fútbol será una aventajado, ahora hay que ser consecuentes y profesionales. Me intento preparar y cuidar, ahora hay otras prioridades, que volver sea seguro y que matemos a este maldito virus".

Por último, Reina también quiso tener un recuerdo para todas las víctimas y mandó un mensaje de ánimo a familiares y amigos. "Lo primero es dar mi más sentido pésame a la gente que ha perdido seres queridos. Tiene que ser difícil no poder despedirte de un ser querido o no poder cogerle la mano a un padre o una abuela, que mueren solos. Es muy duro. Y en cuanto al aislamiento, hay que echarle testiculina y aguantar", aseguró.