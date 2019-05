Pepe Reina en Goal: “El fútbol ha hecho justicia con el Liverpool”

El ahora portero del AC Milan explica así la remontada de los Reds ante el Barcelona: "El resultado sorprendente fue el de la ida".

El actual portero del Milan charla en Goal de la final de Champions entre su ex equipo y el . Hace balance de la temporada en el fútbol italiano, inglés, español y de la situación de algunos de sus compañeros. También de su futuro en el club 'rossonero'.

¿Qué fútbol te has encontrado en tu regreso al fútbol italiano?

Desgraciadamente, sigue habiendo un claro dominador que es la , está por encima del resto. Pero hay un Nápoles que le ha competido el título, a pesar de haber cambiado un ciclo, de entrenador, jugadores, etc. Lo más ajustado han sido los puestos de descenso, pero enseguida tres equipos se quedaron muy atrás. Los estilos se van modernizando, porque el fútbol reclama cada vez más que se juegue desde atrás, pero el rigor táctico de continúa siendo muy fuerte, se debe estar siempre muy bien posicionado y que los partidos no sean de área a área.

¿Qué planes de futuro tienes en el Milan?

Tengo dos años más de contrato y estoy contento. Soy consecuente y al llegar ya sabía que tenían a Donnarumma, un portero joven de mucha calidad que está creciendo mucho. Y humildemente, me siento también responsable de ello, era también mi cometido ayudar a Giggi, no sólo como portero sino para que se hiciera hombre y tuviera aspectos cada vez más ordenados fuera del campo. Ahora ha tenido una explosión definitiva. Yo mientras tanto, trabajo para estar preparado cuando me toque. Sigo disfrutando del día a día, y si la cabeza va bien, el físico va detrás.

¿Con quién ha sido más ingrato el fútbol este año?

Quizás con el City, por la plantilla que tiene pero que no ha conseguido la Champions en los tres últimos años con Guardiola. Se les ha quedado un mal sabor de boca por no haber podido llegar a la final. Pero se ha hecho justicia con el fútbol del , con el que también ha habido ingratitud si vemos que no ha conseguido ganar la Premier a pesar de conseguir 97 puntos y haber perdido un sólo partido. Eso también es mala leche.

¿Y la liga española qué le ha parecido?

No ha habido mucha historia.... salvo por la pelea por no descender. El Barça dominó desde el principio, y también desde el inicio el Madrid tuvo problemas. El Atlético ha estado más irregular que otros años... pero bueno, la liga española ya tenía ganador hace meses.

¿Estás viendo en el Barça un cambio de estilo?

Ellos siempre mantienen una filosofí marcadísima: que se trate bien el balón, se prime la posesión, etc. pero han demostrado que pueden jugar de otro modo. Antes tenían la obligación de presionar alto y robar en campo contrario, pero este año ya no. se han sentido cómodos dejando campo para correr en las contrar, aprovechando espacios delante de los delanteros... Veo un sistema aún más completo, es decir, pueden manejar muy bien los dos estilos: uno más agresivo jugando en campo contrario y otro en el que no se les cae los anillos si no están muy seguros y defienden más atrás.

¿Cómo explicas la eliminación del Barça por parte del Liverpool?

Es que el Liverpool fue mejor también en la ida, pero apareció Messi en el Camp Nou y no encajó goles gracias a Ter Stegen. Nadie esperaba pero es que en Anfield pasan cosas increíbles. A lo que voy es que el resultado sorprendente fue el de la ida. En la vuelta el Liverpool hizo todo lo que tenía que hacer.

¿Es la Premier la mejor liga del mundo?

Absolutamente, es algo que ya dije cuando llegué al Liverpool hace 14 años. Lo es en lo competitivo y en lo organizativo. A veces se les recrimina que en la Champions no ganan, pero eso responde a varios factores. Sobre todo a que se juegan muchos partidos, en los finales de liga son más tranquilos, pero ahora en ya hay fútbol también en Navidad. No obstante, en hay 7-8 equipos que pelean arriba y eso aumenta muchísimo el nivel.

Vas a ir a la final a ver a tu ex equipo. ¿Qué te esperas que suceda?

Son dos equipos que se conocen muy bien, pero para mí es favorito el Liverpool. El Tottenham se ha ganado el respeto y además es un conjunto muy camaleónico. Tendrá sus sistemas favoritos, le gusta jugar con 3 atrás, pero tiene más versiones tácticas que el Liverpool. Aún así, éstos pueden hacerle más daño si presionan alto y les ensucian la salida del balón... El Tottenham dependerá también de quién juegue arriba, si está Fernando serán preligrosos en esas segundas jugadas.

¿Qué representa para ti la retirada de Xavi Hernández?

Ha sido el abanderado de la filosofía del fútbol español y de la época más ganadora. Xavi es embajador del tiki taka, su retirada marca el inicio de un hombre de fútbol que va a ser un gran entrenador.

¿Has podido hablar con Iker últimamente?

Sí, le he notado contento y agradecido por lo rápido que le salvaron la vida. Ahora tiene que tomar una decisión y espero que sea la más inteligente, y la que me imagino. Como amigo es lo que espero. Iker puede mirar atrás con mucho orgullo, y España debe estarle eternamente agradecida porque ha sido el mejor portero de la historia del fútbol español.

Se marcha Keylor del Madrid. ¿Tan difícil es ser suplente? ¿No se debería empezar a pensar en una rotación en la portería, también en liga?

Yo soy contrario a las rotaciones. En esa posición se requiere tener la seguridad de saber que vas a jugar y que no te enteras el sábado en la charla previa. Es una seguridad para nosotros como para los que están delante de ti, transmitimos más de lo que parece y eso necesita regularidad.

¿El mejor portero para España hoy es De Gea? ¿Cómo explicas la diferencia de su rendimiento en el Manchester y en la Selección?

En mi época en el Liverpool me pasó algo parecido, todos tenemos altibajos, pero David ha sido el mejor del Manchester en los últimos 4 años, y luego esperan de ti mucho. Con la Selección su nivel también ha mejorado últimamente. De Gea está sobradamente preparado, sólo necesita la confianza.

¿Cómo te preparas mentalmente para sobrellevar una suplencia?

Cuando uno antepone su ego al del equipo, es cuando se acepta la situación. Yo he intentado ser siempre importante en mi equipo, nunca he dejado de ser ambicioso. Sigo entrenando para ser titular. Si no, no hubiese jugado 900 partidos. El que me conoce sabe que aunque esté de suplente en el Bayern, no es conformismo. En Munich jugué tres partidos pero luego Neuer se lesionó seis meses, así que nunca se sabe.

Estamos enseñando que sólo vale ganar. ¿Cómo conviviremos con el fracaso?

Me quedo con la conferencia de Ginobili cuando anunció su retirada y que me marcó. Hizo mención a lo que había sido su carrera, más allá de las victorias. Se refería a los momentos que le habían hecho mejor persona, disfrutando cada día de su trabajo. Al final nos acordamos más de lo que hemos disfrutado que de lo ganado. Jugando bien se disfruta también más. Y estás más cerca de ganar.

¿Para ti qué es jugar bien?

Aprovechar las caracterísiticas de tu plantilla del mejor modo. Claro que hay que tener personalidad para tratar bien el balón y el valor táctico de apretar arriba. Para un jugador, es crucial saber cuáles son sus características, y sobre todo, sus carencias. Puyol por ejemplo no era un defensa vistoso, yo no regateo ni a un banderín.... pero lo más bonito es reconocer y hacer lo que uno sabe.

Los equipos que son competitivos juegan bien, y eso no significa dar 700 pases. El estilo depende mayormente de los jugadores que tienes, por eso ser buen técnico para mí es conocer bien tu plantilla.

¿Entiendes lo de Griezmann?

Sí. Pero hay aficionados que se aprovechan de ciertas situaciones con hipocresía. Somos profesionales y lo único que se nos debe exigir es que representemos al 100% la camiseta que llevamos hasta el último día. Si es así, no se te puede reprochar nada. No hace falta declararnos amor eterno ni dar muchos besitos al escudo.

¿Qué te vas a llevar del fútbol?

Los momentos que no van a volver, los irrepetibles, los de vestuario, que son con los que de verdad me identifico. El fútbol ha sido toda mi vida, llevo jugando 30 años a esto.... pero hazme esta pregunta más adelante, ¡todavía me queda!