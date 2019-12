Pep Guardiola y el escenario más difícil de su carrera: siete razones para una crisis

Derrotado por los Wolves (3-2), el City está a 14 puntos del Liverpool: la Champions, única carta para los Citizens.

Está a 14 puntos del , líder de la Premier, con un partido menos. Es decir, que tiene revalidar su título en chino. Y es que ahora mismo el panorama en el no es nada fácil. Y Pep Guardiola lo sabe mejor que nadie. De hecho, no se engañó al decir que “no es realista pensar en el Liverpool. La ventaja es demasiado grande. Pensamos en el Leicester, tenemos la oportunidad de recuperar la segunda posición. Conozco la calidad de mi equipo, pero esto es lo que hay”, confesó en declaraciones de la cadena británica BBC.

Guardiola volvió a cerrar la puerta a posibles fichajes en el mercado de enero y además, arengó a sus jugadores haciéndoles ver que no pueden rendirse y deben seguir peleando porque todavía queda mucha temporada en juego: “No podemos priorizar ninguna competición porque si lo hacemos la próxima temporada no estaremos en Europa. No podemos rendirnos”, dijo. Es la quinta derrota del City en esta Premier.

El panorama actual no es halagüeño para el City. Y coloca a Guardiola en una situación complicada. Nunca a estas alturas había estado tan lejos del líder - 14 puntos en Navidad-, y los próximos compromisos de los "citizen" marcarán la temporada. En marzo tendrá que jugar las semifinales de la ante el , a doble partido. Y antes, tendrá que dirimir su gran duelo ante el en Champions, en una elimiantoria que podría hundir aún más al equipo o quién sabe, quizá reanimarle si consigue eliminar a los blancos.

Lo que ahora mismo nadie duda es que, o llega una reacción urgente del City, o el equipo de Guardiola se podría jugar su futuro a una sola carta ante el Real Madrid. Y eso es peligroso. Quizá ahora mismo Guardiola se encuentre ante el escenario más complicado de su carrera como entrenador. Caer en la Carabao y en la Champions supondría un enorme batacazo para uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, que ahora está contra las cuerdas.

SIETE RAZONES PARA EXPLICAR EL DELICADO MOMENTO

No hay reemplazo para Kompany

Cuando Vincent Kompany se despidió del Etihad Stadium después de 11 años, el defensor belga dejó un gran agujero en el club. Su presencia como líder, tanto dentro como fuera del campo, es comparable a la influencia de los grandes capitanes en cualquiera de los clubes exitosos en la era de la Premier League. David Silva tomó el brazalete y, aunque el español recibe un gran respeto de sus compañeros de equipo, reemplazar a Kompany fue prácticamente imposible.

Reemplazar a Kompany en el campo con una solución interna se consideró más factible, pero la decisión del City de no fichar un defensa ha sido un gran error. Los campeones persiguieron a Harry Maguire durante el verano, pero se retiraron cuando sintieron que el precio de transferencia era demasiado caro. El ex del Leicester se fue a los vecinos del United.

Una lesión grave en Aymeric Laporte ha agravado la situación defensiva, lo que ha provocado que el City mantenga solo una vez su portería a cero desde octubre.

Las lesiones pasan factura

El City sufrió graves lesiones con Laporte y Leroy Sane, dos jugadores que jugarían en cualquier equipo del planeta. La ausencia de Laporte se ha sentido con mayor intensidad, con su trabajo organizativo y su pase inteligente echándose en falta tanto como sus capacidades defensivas. Pero estar sin Sane también ha reducido la capacidad de Guardiola para rotar sus opciones de ataque.

Sin embargo, no solo se han lesionado esos dos. John Stones podría haber disminuido el impacto de la ausencia de Laporte, pero se ha perdido más de la mitad de los partidos de la Premier League debido a una lesión en el muslo.

Oleksandr Zinchenko ha estado fuera durante gran parte de la temporada con una lesión en la rodilla, mientras que Sergio Agüero, Rodri y David Silva se han perdido distintas partes de la campaña. Ederson también sufrió un ligero revés que lo obligó a abandonar el crucial viaje a Liverpool.

Los altos estándares son difíciles de igualar

El equipo de Guardiola estableció un estándar ridículamente alto en sus dos campañas ganadoras de títulos. El City reescribió los libros de récords, ya que ganaron la Premier League con un récord de 100 puntos en el primer título y luego registraron la segunda cifra más alta un año después.

Ese segundo éxito fue particularmente agotador con el incesante desafío del Liverpool, lo que significa que los campeones tuvieron que ganar sus últimos 14 partidos la temporada pasada para mantener segundo al equipo de Jurgen Klopp.

Además de eso, el City también se tomó en serio las copas, ganando trofeos nacionales y sufriendo una desgarradora derrota por goles fuera de casa ante el en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Guardiola exige mucho de sus jugadores e incluso él admite que puede ser difícil.

El VAR

Ha habido una percepción en todo el club de que varias decisiones del VAR han ido en contra de ellos desde su introducción.

Guardiola ahora ha llegado al punto en el que no hablará del VAR, incluso cuando sus decisiones vayan a favor del City como lo hicieron en la derrota ante el .

Sin embargo, una semana antes, el técnico catalán no pudo evitar revelar que todavía estaba furioso de que un gol ganador de Gabriel Jesús contra el Tottenham cuatro meses antes fuera anulado.

En la derrota en Anfield, Guardiola quedó atónito cuando dos decisiones fueron en contra de su equipo. Cuando el balón golpeó el brazo de Trent Alexander-Arnold en el área, no se pitó penalti y 22 segundos después, el Liverpool marcaba el primer gol del partido.

Guardiola también sintió que su equipo debería haber tenido penaltis contra el Tottenham y Bournemouth, y luego cuestionó la decisión de otorgar un penalti por lo que vio como una simulación de Sadio Mane en la victoria del Liverpool sobre el Leicester.

Todo eso se suma a la desconfianza en la tecnología y a la creencia de que las decisiones no se toman con criterios unificados.

Nuevos fichajes sin impacto

El City gastó cerca de £ 100 millones en nuevos fichajes en el verano, pero hasta ahora no han logrado aumentar seriamente la calidad del equipo.

Rodri era alguien que Guardiola quería particularmente y finalmente se unió desde el por una tarifa récord de £ 62.8 millones.

Se le comparó con Sergio Busquets, el centrocampista central de Guardiola en el Barça, pero hasta ahora le ha resultado difícil causar un fuerte impacto.

Los nuevos fichajes a menudo pueden tomar tiempo en adaptarse a jugar en un equipo de Guardiola, tal como lo hizo Bernardo Silva antes de llegar a su mejor nivel.

Por otra parte, se esperaba que Joao Cancelo le diera una seria competencia a Kyle Walker en el lateral derecho, pero hasta ahora no ha podido hacerlo, mientras que Angelino no se adapta desde que llegó del .

Los 'Silva' no brillan

Guardiola creía que Bernardo Silva era el jugador del año de la temporada pasada después de su sorprendente impacto en los títulos nacionales del City. A eso se le sumó el éxito con en la final de la Liga de las Naciones. Pero ha sufrido una especie de resaca en el reinicio de la actividad.

Tampoco le vino bien el famoso tweet en torno a Benjamin Mendy que causó controversia durante semanas y le llevó la sanción de un partido.

Su homónimo David también ha perdido algunos de sus poderes en lo que será su último año en el club. El español ha sido posiblemente el mejor jugador de la Premier League de la década y es visto por muchos como el mejor que haya usado una camiseta del City.

Pero después de 10 años de servicio inmaculado, el jugador de 33 años no ha podido igualar su brillantez habitual en la primera mitad de esta campaña.

Sin descanso del Liverpool

Los Reds nunca ganaron un título de la Premier League y nunca se acercaron más que la temporada pasada cuando fueron superados por un punto.

De hecho, su total de 97 puntos los habría visto ganar el título en cada una de las temporadas anteriores, salvo los dos triunfos de Guardiola.

El éxito de la Liga de Campeones en junio fue un buen consuelo y el primer gran trofeo del reinado de Klopp les ha dado la creencia de que pueden hacerlo también en la Premier League.

Hasta ahora, el Liverpool ha sido casi imparable, perdiendo solo dos puntos en una notable primera mitad de la temporada.

Si bien el nivel del City ha disminuido, 38 puntos en 19 partidos lo verían bien posicionado en la carrera por el título en , y . Pero en , el estado de forma del Liverpool deja el sueño del tricampeonato en utopía.