Pep Guardiola, ante el escenario más complicado de su carrera

Derrotado por los Wolves (3-2), el City está a 14 puntos del Liverpool: la Champions, única carta para los de Pep

Está a 14 puntos del , líder de la Premier, con un partido menos. Es decir, que tiene revalidar su título en chino. Y es que ahora mismo el panorama en el no es nada fácil. Y Pep Guardiola lo sabe mejor que nadie. De hecho, no se engañó al decir que “no es realista pensar en el Liverpool. La ventaja es demasiado grande. Pensamos en el Leicester, tenemos la oportunidad de recuperar la segunda posición. Conozco la calidad de mi equipo, pero esto es lo que hay”, confesó en declaraciones de la cadena británica BBC.

Guardiola volvió a cerrar la puerta a posibles fichajes en el mercado de enero y además, arengó a sus jugadores haciéndoles ver que no pueden rendirse y deben seguir peleando porque todavía queda mucha temporada en juego: “No podemos priorizar ninguna competición porque si lo hacemos la próxima temporada no estaremos en Europa. No podemos rendirnos”, dijo. Es la quinta derrota del City en esta Premier.

El panorama actual no es halagüeño para el City. Y coloca a Guardiola en una situación complicada. Nunca a estas alturas había estado tan lejos del líder - 14 puntos en Navidad-, y los próximos compromisos de los "citizen" marcarán la temporada. En marzo tendrá que jugar las semifinales de la ante el , a doble partido. Y antes, tendrá que dirimir su gran duelo ante el en Champions, en una elimiantoria que podría hundir aún más al equipo o quién sabe, quizá reanimarle si consigue eliminar a los blancos.

Lo que ahora mismo nadie duda es que, o llega una reacción urgente del City, o el equipo de Guardiola se podría jugar su futuro a una sola carta ante el Real Madrid. Y eso es peligroso. Quizá ahora mismo Guardiola se encuentre ante el escenario más complicado de su carrera como entrenador. Caer en la Carabao y en la Champions supondría un enorme batacazo para uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, que ahora está contra las cuerdas.