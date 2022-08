Pep Guardiola: "A Bernardo Silva le gusta mucho el Barcelona, es verdad"

“Contamos con él y no quiero que se vaya, es un jugador superlativo en todo, pero como he dicho siempre, no quiero un jugador a disgusto", dijo.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró este miércoles, tras el partido entre el FC Barcelona y su equipo (3-3, amistoso para ayudar a la investigación de la ELA), que "a Bernardo Silva le gusta mucho" el conjunto azulgrana. Consultado en rueda de prensa por su dirigido, que fue titular este miércoles ante el Barça, Guardiola señaló: “Contamos con él y no quiero que se vaya, es un jugador superlativo en todo, pero como he dicho siempre, no quiero un jugador a disgusto. Si llegara una buena oferta, él quisiera irse y hubiera acuerdo, lo veríamos. Aunque si se fuera ahora sería un problemón, porque está a punto de cerrarse el mercado... dicho esto, a Bernardo le gusta mucho Barcelona”. Además, Guardiola opinó sobre el trabajo de Xavi en el Camp Nou: “Lo veo muy bien, han fichado muy bien, tienen una plantilla muy amplia, tienen agresividad, si no vas al límite no ves la pelota... Tienen mucha calidad individual y Xavi sabe mucho, quiere a este club, lo hará muy bien, estoy convencido”. Xavi: "A quién no le gusta Bernardo Silva" También fue consultado el propio Xavi Hernández acerca del futbolista del Manchester City, a lo que el entrenador culé comentó que “a quién no le gusta Bernardo Silva, igual que De Bruyne o Haaland. Pero no hay novedades”. “Es un jugador que me encanta, hay pocos como él, pero ya depende del City”, agregó. Cabe recordar que el internacional luso lleva todo el verano vinculado al Barça, algo de lo que los dos entrenadores son muy conscientes. La ventana de fichajes de LaLiga se cierra el próximo 1 de septiembre.