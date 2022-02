'Pensamos que lo teníamos': la historia de Alexis Sánchez y su frustrado pase al Liverpool

Steven Gerrard eligió sus palabras con cuidado. Había pasado por esto anteriormente.

Como capitán, ícono y figura de más alto perfil del Liverpool, se había acostumbrado a su papel como intermediario no oficial de transferencias del club.

“Era el mismo ritual todos los veranos”, escribió Gerrard en su autobiografía de 2016. “El club me decía qué objetivo de tiro lejano tenían en mente y luego me pedía que me pusiera en contacto con él.

“Pensaron que una solicitud para considerar mudarse a Liverpool tendría más impacto viniendo de mí”.

En el verano de 2014, ese "objetivo de tiro lejano" era Alexis Sánchez.

La estrella de Chile, entonces del Barcelona, ​​había sido identificada como el reemplazo ideal de Luis Suárez, quien se dirigía al Camp Nou después de tres años y medio llenos de incidentes en Merseyside.

Suárez había brillado en su última temporada en Anfield, sus 31 goles llevaron al equipo de Brendan Rodgers al borde de una victoria por el título de la Premier League. Liverpool sabía que reemplazarlo sería casi imposible.

“Sentimos que necesitábamos conseguir un operador de clase mundial, para ir de igual a igual”, diría Rodgers a talkSPORT, algunos años después.

“Siempre iba a ser muy difícil reemplazar a Luis. Alexis era ese jugador. Pensamos que lo teníamos".

A Sánchez le había ido bastante bien en Barcelona, ​​anotando 19 goles en la campaña anterior de La Liga, pero la llegada de Suárez, y la creación de esa increíble línea delantera 'MSN' con Lionel Messi y Neymar, significó que su tiempo se había acabado.

Él y Cesc Fábregas fueron los que se sacrificaron, ya que Luis Enrique buscaba construir un equipo ganador de la Liga de Campeones.

Con los representantes de Sánchez indicando que la Premier League era donde él quería estar, el Liverpool sintió que tenía una buena oportunidad.

Las conversaciones iniciales con el Barcelona sugirieron una tarifa de alrededor de £30 millones ($41 millones de dólares), y aunque las demandas salariales del jugador eran grandes, eran factibles, dada la salida de Suárez y los £65 millones ($ 88 millones) que debían depositar.

Gerrard, a pesar de que estaba disputando la Copa del Mundo en Brasil como capitán de Inglaterra, hizo lo que pudo.

“Me esforcé mucho con Sánchez”, escribió. “Esperaba sumarlo a montar la ola de nuestra fantástica temporada 2013-14."

“Fue genial en la forma en que respondió; su inglés era bueno y tuvimos algunos intercambios de texto detallados.”

Sin embargo, rápidamente, el capitán del Liverpool se dio cuenta de que había un problema.

“Sabíamos que Arsene Wenger también estaba en la búsqueda”, dijo Gerrard. “Wenger había ido a Brasil para tratar de convencerlo”.

Arsenal había terminado cuarto esa temporada, con Liverpool segundo, pero el lanzamiento de Wenger a Sánchez y sus representantes fue convincente.

Los Gunners, argumentó, eran un club más estable, una mejor apuesta a largo plazo por sus honores.

La temporada 2013-14 del Liverpool fue emocionante, pero finalmente se quedaron cortos. Y ahora se marchaba su mejor jugador, mientras que su capitán acababa de cumplir 34 años y empezaba a decaer en su carrera.

Dick Law, ex negociador de transferencias y contratos del Arsenal, sintió que también había otro problema en juego.

“Liverpool le estaba arrojando una tonelada de dinero”, dijo Law a GOAL en 2019, “pero entendí que no hubo contacto personal real.

“Mi conclusión fue que Sánchez se sintió moneda de cambio en las negociaciones de transferencia de Liverpool-Barcelona por Suárez”.

Mientras que Rodgers e Ian Ayre, entonces director ejecutivo de Liverpool, solo se establecieron en Río de Janeiro para la Copa del Mundo, Wenger se movió por las distintas ciudades

Siguió a Sánchez y sus representantes a Cuiabá, Sao Paolo y Belo Horizonte, enfatizando cada vez el deseo del Arsenal de traerlo a Inglaterra.

Para Gerrard, eso significó decepción y aceptar un par de verdades dolorosas.

“Justo cuando pensaba que estábamos llegando a alguna parte, Sánchez señaló, cortés pero honestamente, que apreciaba que mi carrera estuviera llegando a su fin y que lo elija pero sentía que debía tener cuidado antes de firmar un contrato con el Liverpool”, escribió.

“Esencialmente, no estaba realmente seguro del futuro del Liverpool y tenía mucha más confianza en el Arsenal."

“Aprecié el hecho de que fue abierto y sincero sobre sus razones. Estar en Londres fue otro atractivo para él y su novia”.

Liverpool aprovechó esa última razón en ese momento, y Rodgers la ha utilizado en múltiples ocasiones desde entonces.

“La geografía dictaba a dónde quería ir, así de simple”, dijo en 2014. “No se debió a la falta de ambición del club, se trataba de dónde querían vivir el jugador y su familia”.

Rodgers repitió esa afirmación en el podcast The Beautiful Game en 2020, afirmando que: "Me hicieron creer que su pareja en ese momento estaba ansiosa por mudarse a Londres".

Sin embargo, la verdad más dura es que las dudas de Sánchez sobre el Liverpool eran correctas.

Tenía razón al preguntarse si podrían continuar montando esa ola con Rodgers, y fue inteligente al identificar que el tiempo de Gerrard en el club pronto llegaría a su fin.

Y así se unió al Arsenal.

“Se convertiría en uno de los fichajes de la temporada”, dijo Gerrard. “Y, más de un año después, todavía me preguntaba cómo habría resultado la campaña 2014-15 del Liverpool si Sánchez nos hubiera elegido”.

Al final, la búsqueda del Liverpool de un reemplazo de Suárez se convirtió en una pesadilla.

Después de Sánchez, acordaron un trato por Loic Remy, solo para que el delantero de los Queens Park Rangers fallara en un examen médico.

Wilfried Bony de Swansea y Christian Benteke de Aston Villa se consideraron demasiado caros, mientras que Rodgers, de manera un tanto extraña, sugirió en privado que Karim Benzema era una opción. No hace falta decir que la estrella del Real Madrid no estuvo cerca de mudarse a Anfield.

Y así, el Liverpool, que quería un delantero con mucha energía y mucha presión, terminó con exactamente lo contrario.

Semanas después de que Sánchez se estableciera en el Arsenal, Mario Balotelli apareció en Anfield, con Rodgers prometiendo desbloquear una nueva versión madura.

No es de extrañar cómo resultó eso. Balotelli anotó solo un gol en la Premier League para el Liverpool y fue cedido nuevamente al AC Milan después de un año.

Rickie Lambert, el otro fichaje de los Reds ese verano, fue igualmente ineficaz.

¿Y Sánchez? Marcó 25 goles en su primera temporada en el Arsenal, incluido un golazo en la final de la Copa FA contra el Aston Villa.

“Hubiera sido perfecto para nosotros”, lamentó Rodgers, quien ahora reflexiona sobre el verano de 2014 como el momento en que las cosas comenzaron a desmoronarse para él en Liverpool.

Su sucesor en Anfield, Jurgen Klopp, se encontrará con Sánchez el miércoles por la noche, cuando los Reds se enfrenten al Inter en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en San Siro.

Ahora tiene 33 años, y ciertamente no tiene la fuerza que alguna vez fue, pero todavía deja ver esos destellos de genialidad que lo traen todo de vuelta.

El Inter comenzará con Lautaro Martínez y Edin Dzeko contra el Liverpool, pero Sánchez aún podría tener un papel importante que jugar desde el banco, pese a que esté muy contento con eso.

El artículo sigue a continuación

“Cuando no juego, soy como un león enjaulado”, dijo recientemente. "Si me dejan jugar en su lugar, soy un monstruo".

Considérate advertido, Liverpool.

Habiéndolos dejado decepcionados en 2014, ¿podría Sánchez hacer lo mismo en 2022?