¿Penalti por manos de Busquets? Las polémicas arbitrales con Sánchez Martínez del Barcelona vs. Atlético Madrid de La Liga 2022-2023

Las decisiones más importantes que toma el colegiado, bajo la lupa.

El Barcelona y el Atlético de Madrid disputaron un partido caliente en el Camp Nou, donde el líder ha vuelto a ganar tras los pinchazos ligueros frente a Girona y a Getafe. El Atleti, que llegaba en estado de gracia, buscó sin éxito asaltar la Ciudad Condal. Pero la suerte rojiblanca pudo cambiar si le daban a los colchoneros el penalti que reclamaron en el minuto 90 de encuentro.

El colegiado del partido fue el murciano José María Sánchez Martínez, y sus decisiones son las que analizaremos con lupa en este artículo. Cabe señalar que en el VAR estuvo el gallego Ignacio Iglesias Villanueva.

Las polémicas arbitrales con Sánchez Martínez del Barcelona vs. Atlético Madrid de La Liga 2022-2023

El partido no tuvo grandes polémicas, aunque sí muchas acciones que, por la intensidad, acabaron en

tarjetas amarillas.

Sin embargo, la acción más discutida llegó en el minuto 90 de encuentro, cuando el Atleti colgó un balón al área. José María Giménez saltó con Jules Koundé y el balón dio en el brazo de Sergio Busquets, con el mediocentro también saltando a por el balón.

El español, de espaldas al cuero, termina tocando la pelota con el brazo sin intención. Simeone, Correa y otros futbolistas del Atleti pidieron que la jugada se revisara, pero Sánchez Martínez no fue llamado por el VAR.

Según el ex árbitro español Eduardo Iturralde González, no hay penalti de Busquets en esa jugada. "No es penalti, la bola baja del hombro", explica.

Además, hubo una peligrosa entrada de Reguilóna Raphinhapor detrás. El ex del Sevillase jugó la expulsión, pero no vio tarjeta roja.

Oblak: "Nadie sabe el reglamento"

"Con las manos, nadie sabe el reglamento. Unas veces son y otras, no", dijo Jan Oblak a pie de campo, consultado por esa acción de Busquets, luego de la derrota del Atleti.

Simeone: "Al final pedimos todo lo que sea"

"Parecía que el recorrido de la pelota había variado, pero al final ya pedimos todo lo que sea", dijo Simeone consultado por la misma acción de Busquets.