Pellegrini despedido: "No creo que esas actuaciones son las que esperan los jugadores de sí mismos"

El Ingeniero no tiene trabajo luego de caer con West Ham a manos de un Leicester 'B'. La junta directiva no aguantó más derrotas.

Manuel Pellegrini perdió junto a su un duelo clave ante el Leicester, que puso 8 suplentes en cancha, y se mantuvo con apenas un punto de ventaja con respecto a la zona del descenso en la Premier League. En la rueda de prensa posterior dio explicaciones y señaló a su plantel por el mal rendimiento de los Hammers, inmersos en una crisis de la que no saldrán fácilmente incluso con su salida, confirmada por el club en horas de la noche inglesa.

En un comunicado, se informó: "West Ham puede confirmar que Manuel Pellegrini dejó el club con efecto inmediato. David Sullivan y David Gold, junto con la Junta y todos en West Ham United, quisieran agradecer a Manuel por su servicio durante los últimos 18 meses. Mr Sullivan dijo: 'Con gran decepción tuvimos que tomar esta decisión. Manuel es un caballero y ha sido un real placer trabajar con alguien de su calibre. Sin embargo, se ha clarificado que un cambio es requerido para que el club vuelva a estar en línea con nuestras ambiciones esta temporada. Sentimos que era necesario actuar ahora en orden de darle al nuevo entrenador el mayor tiempo posible para alcanzar esa meta".

Una hora antes, Pellegrini, al ser consultado por cuán baja está la confianza en el equipo en estos momentos, afirmó que "sin ninguna duda, no creo que esas actuaciones son las que esperan los jugadores de sí mismos. El único camino para tratar de convencerlos es continuar con una idea clara y no hacer demasiados cambios y cuando tengamos resultados en casa los jugadores se recuperarán".

Sobre su continuidad, el chileno no se daba por enterado a esas alturas: "No puedo responder esa pregunta. Espero que este equipo recupere las actuaciones que tuvimos al inicio de la temporada. Necesitamos ganas nuestros juegos en casa. De visita no lo estamos haciendo mal y tenemos puntos pero en casa solo un punto de 18 lo hace demasiado difícil. Seguro, podemos mejorar, con un partido que ganamos, quizás Bournemouth". Antes del cierre de la charla, se le volvió a plantear la pregunta. Marcó que "ya respondí esta pregunta y dije que no puedo responderla. No depende de mí. Yo debo continuar trabajando. Necesitamos encontrar nuestra forma de recuperar nuestra confianza y ganar nuestro próximo juego".

