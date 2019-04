Pelé: "Mbappé no tiene que salir del PSG para ser el mejor del mundo"

Antes de encontrarse personalmente con Kylian Mbappé, Edson Arantes Do Nascimento, "Pelé", atenció a "Le Parisien" para conceder una entrevista y hablar largo y tendido sobre la estrella del . Antes de ese encuentro publicitario ente Mbappé y "Pelé", el tricampeón del mundo, de 78 años, fue tajante en su opinión acerca del futuro y la carrera deportiva de Kylian: "Mbappé no necesita salir del PSG para ser el mejor del mundo. Debe seguir jugando de la misma manera porque así, se convertirá en el mejor. Pelé nunca dejó el Santos para ser el mejor del mundo", sentenció el carioca.



Cuestionado acerca de qué le falta a Mbappé para ser como Pelé, el astro brasileño explicó que "nunca podrá hacerlo" porque "mis padres cerraron la fábrica conmigo (risas) Dios me concedió un don y tuve mucha suerte. Eso sí, a Kylian le digo lo mismo que a los jóvenes: hoy, el fútbol es mucho más físico que en mi época. Será necesario que Mbappé esté muy bien preparado físicamente para alcanzar sus objetivos", argumentó.

Sobre si a Mbappé le falta alguna característica del juego que el brasileño tenía, Pelé dijo: "¿Qué le falta? No muchas cosas. Tal vez el juego de cabeza, el impulso y el salto. Eso es lo que nos hace diferentes de nuevo porque tuve mucho impulso. Iba muy alto y anoté muchos goles en la cabeza", explicó.

Por último, Pelé argumentó que a Mbappé "aún le falta para convertirse en rey del fútbol. tiene que dar aún muchos pasos, acaba de empezar". Eso sí, sobre la posibilidad de que Kylian Mbappé tenga que abandonar el PSG si quiere ser considerado el mejor del deporte rey, Pelé negó la mayor: "No, él no necesita salir del PSG. Debe seguir jugando de la misma manera porque se convertirá en el mejor del mundo. Eso es importante Si tenemos que hacer una comparación con Pelé, Pelé nunca dejó a Santos para ser el mejor jugador del mundo", sentenció.

Por cierto, que Pelé tuvo que ser hospitalizado en París, poco después de haber mantenido un encuentro con el delantero del PSG Kylian Mbappé, según nforman este miércoles medios locales. Fue trasladado a un centro hospitalario de la capital según el canal de radio RMC Sport. El entorno de Pelé indicó a la emisora que la hospitalización fue una medida preventiva y que su vida no corre peligro