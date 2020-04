Pelé confesó de qué equipo es hincha

A los 79 años, el astro brasileño que jugó en Santos y New York Cosmo reveló cuál es el club de sus amores.

Edson Arantes do Nascimento, Pelé , sigue dando que hablar, aunque ahora fuera de la cancha. A sus 79 años, uno de los mejores futbolistas de toda la historia rompió el misterio y confesó de qué equipo es hincha.

“La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians, o del Club Atlético Bauru o del Club Noroeste de Bauru, pero de , la mayoría era corinthiana", señaló el astro que brilló en el Santos y en el New York Cosmos, en una entrevista con el canal de YouTube Pilhado.

En la misma línea, el tres veces campeón del mundo con su Selección reveló: "Yo no sé por qué salí de Vasco da Gama. Me empezó a gustar el Vasco y me hice de Vasco”. "No fui, soy vascaiano. Por si no se acuerdan soy de Vasco”, remarcó.