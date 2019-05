Peláez descarta salidas de Corona y Cata Domínguez del Cruz Azul

Los dos futbolistas son de los que más pretendientes les sonaban para este mercado de traspasos.

Ni Jesús Corona ni Julio César Domínguez emigrarán del . Así lo afirmó en conferencia de prensa Ricardo Peláez, director deportivo de la Máquina, luego de que le preguntaran por el interés de diversos equipos por el portero y el central.

"Del Cata tengo muchos ofrecimientos por él. No se va. Pocos defensas conozco yo que te jueguen cinco posiciones al mismo nivel. No sale y aquí lo digo públicamente para que ya ni me hablen. Chuy tampoco, es el mejor portero mexicano en la actualidad. Trabaja como nadie. Es el capitán y estoy muy contento con ellos", ratificó.

Tras presenciar una nueva eliminación del @Cruz_Azul_FC a manos del @ClubAmerica, y luego de discutirlo durante las primeras horas del día, la RAE ha decidido incluir al español el siguiente neologismo 📖😜 pic.twitter.com/YyPFREdVKY — Goal (@goalmex) 13 de mayo de 2019

De acuerdo con diversos reportes de prensa, ambos estaban en carpeta de Chivas. Asimismo, Peláez no descartó que se puedan agregar más elementos a la lista de transferibles que ya conforman Jerry Flores, Jordan Silva y Antonio Sánchez.

"¿Puede haber más? Sí. ¿Nos podemos quedar como estamos? Sí", señaló.