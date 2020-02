Pedro Troglio: "Estoy feliz por mi debut en la competencia y ojalá sea con triunfo"

Liga Nacional de Honduras: El entrenador argentino compartió su satisfacción por jugar el primer partido de Concachampions de su carrera como DT.

Pedro Troglio no pudo esconder su alegría: este jueves dirigirá su primer encuentro por la Liga de Campeones de la Concacaf, cuando su Olimpia salte al campo para jugar ante de los , por los octavos de final de la competencia.

"Estoy feliz porque voy a disputar por primera vez este certamen, antes lo hice en y Sudamericana como jugador y como técnico; pero estoy feliz de estar en esta competencia, es mi debut y ojalá sea con un triunfo”, remarcó el DT argentino, quien también destacó el poderío de su rival de turno, que llega con poco rodaje este 2020.

“El rival es lógico que está armándose, es lógico por la salida de muchos jugadores y el regreso de algunos nuevos. De lo que han jugado, solamente los amistosos contra Peñarol, no hay más porque ha jugado a puerta cerrada. Lo que he visto ha sido hasta el final del torneo que terminó ganando en la . Si juega tal o tal jugador, pero sabemos que es el campeón, tiene buenos jugadores como Lodeiro, a Mejía que lo conozco desde Perú; estamos hablando de grandes jugadores y es un rival duro", indicó.

Sobre las palabras del peruano Raúl Ruidiaz, quien dijo que conoce su estrategia, comentó: "Yo lo conozco a él como juega y lo voy a mandar a marcar bien. Ruidiaz es hincha de la U. Cuando estuve en Universitario de Deportes de Perú y me tocó estar en los campos de entrenamientos, iba con nosotros, a charlas, compartimos muchos momentos; lo quiero mucho porque es un excelente jugador de fútbol y además de una gran persona. Lo conozco y lo tendré visto, es un gran goleador, un delantero atípico, no es grandote que aguanta, es chiquito y habilidoso en relación a los centro delanteros y hay que saberlo marcar".

También habló de la importancia de ganar el choque de ida en casa: “El fútbol es impensado. A veces tienes un mal partido y terminas ganando, nunca se sabe. En la preparación y la idea es importante hacer un gran partido para nosotros y es uno de esos que te puede dar un envión anímico de cara a la vuelta. Si hacemos un partido donde no ganás, el envión anímico es para atrás; en el fútbol puede pasar de todo. Necesitamos el acompañamiento de la gente, las ganas de hacer un buen papel, pero enfrentamos a un gran rival, que vale mucho y ustedes hacían lo que vale un jugador de ellos y los nuestros. Si apostamos al sacrificio de Olimpia le pongo un granito de arena que va a hacer un gran papel”.

“Llegamos en un muy buen momento. Cuando arrancamos con problemas jugando cada tres días, con lesiones y en esa etapa de los tres juegos del Real . Dije que íbamos a estar bien a mediados de febrero y el equipo ha encontrado en los últimos tres partidos el club que quiero. Olimpia volvió a ser el equipo que salió campeón y no hay excusas para jugar ante Seattle. Nosotros, desde lo físico, anímico y futbolístico, estamos bien; después jugamos con un gran equipo y dependemos del rival si nos deja o no, pero no hay excusas y si no hacemos un gran partido mañana es porque el rival es mejor o porque nosotros no estuvimos a la altura”, cerró.