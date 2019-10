Pedro León desvela que Mourinho no le dejó marcharse del Real Madrid

En una entrevista para 'El Transistor' de Onda Cero, Pedro León ha desvelado detalles de su etapa en el Real Madrid

Pedro León es uno de esos jugadores que se ha sabido reinventar. Tras su etapa en el , la imagen del ex del o quedó manchada, sobre todo por las declaraciones de su entrenador por aquel entonces, José Mourinho.

Sin embargo, el murciano no había querido hablar de todo lo sucedido en la capital de . Hasta ahora. 'El Transistor' de Onda Cero entrevistó al actual jugador del y comentó algunos de los temas más candentes.

"Tenía otra oferta del City, del y del Milan. Alguno quiso ficharme en invierno pero Mourinho no me dejó irme", afirmó sobre su posible salida del Real Madrid en su primer año en el cuadro blanco, apuntando al portugués, que no le permitió marcharse.

León también habló de la famosa frase hecha por Mourinho, en la que decía que no era ni Zidane ni Maradona. "Son circunstancias que se podrían haber evitado pero tampoco fui yo el único culpable", comentó para la emisora de Atresmedia.

Con frases como esa, su imagen quedó manchada dentro de la escuadra de Madrid. Sin embargo, Pedro León quiso aclarar todo.

"Hubo algún momento en el que dieron de mi una imagen de polémico y la verdad que después se ha ido apagando esa imagen y la gente suele ir dándome cariño", expresó el mediocampista armero.

Otro de los temas por los que se le cuestionó fue por las preguntas que le realizaron en el 2011 sobre Mourinho. Pedro León expresó su molestia en aquel momento por todo lo que sucedía.

El artículo sigue a continuación

"En aquella época, siempre me preguntaban por Mourinho y cuando decían que no quería hablar de él, siempre sacaban un titular en el que parecía que estaba diciendo algo de Mourinho. Y no era así".

¿Cómo vio su etapa en el Real Madrid? Pedro León respondió. "Lo más especial de esa temporada es que el vestuario estaba unido a muerte. Lo mío estaba por otro lado, pero es verdad que en aquel año, en el que estaban las famosas rencillas entre jugadores, el vestuario estaba muy unido. Yo sí que sentí el apoyo de la gente".