Pedro Delvalle confirma "conversaciones" con el América

Se desempeña como interior derecho y sería su primera experiencia en el extranjero durante su carrera.

Pedro Delvalle es un jugador en la carpeta del América para dentro de un futuro. Así lo confesó el propio mediocampista de 26 años del Guaireña FC, de la Primera División de .

“Directamente yo no he platicado con nadie, pero la gente que me representa me ha informado que hay conversaciones. Ahora sólo me queda estar tranquilo, estar concentrado y esperar a ver que sucede con este tema”, reveló en entrevista con ESPN.

“Para mí sería un sueño hecho realidad llegar, es uno de los más grandes del continente y muchos paraguayos han ido para allá”, añadió.

El nombre del volante empezó a sonar en el radar del conjunto de Coapa, sobre todo después de la lesión de Nicolás Benedetti. A raíz de la salida de Renato Ibarra, el club no ha logrado encontrar un sustituto para la banda derecha.