Pedri hipnotiza

La primera parte en Mestalla terminó con un gol anulado al Valencia y con los ánimos un tanto caldeados. Pese al 0-3, el Barça debía mantener la tensión competitiva. El Valencia ya le había igualado un 0-2 al Mallorca y remontado un 1-2 al Levante, al igual que al Barcelona el Celta le había conseguido empatar un 0-3 en Balaídos. Conociendo las capacidades y vulnerabilidades de este Barça, Xavi era plenamente consciente de que el resultado y los tres puntos todavía se podían escapar. Y comprobó esa sensación en los primeros minutos del segundo tiempo, en los que el Valencia atropelló al conjunto culé. Carlos Soler marcó el 1-3 y los de Bordalás se lo creyeron. Se bolcaron sobre la portería de Ter Stegen, que acabó parando.

Pero a Xavi, entonces, se le encendió la bombilla. Tenía a Pedri en el banquillo, el hombre perfecto para calmar la situación y rebajar los ánimos de euforia de Mestalla, que ya veía como su equipo tenía posibilidades de encontrar la portería azulgrana. No se lo pensó dos veces. Pedri al campo para la última media hora, además siendo valiente y sacando del terreno de juego a Frenkie de Jong, el centrocampista más 'box to box' del equipo, y quedándose en el verde con los dos bajitos como interiores, con el canario y con Gavi. Y como no podía ser de otra manera, se entendieron.

Con su sangre fría y pausa en el cerebro, Pedri tranquilizó al Barça, que había corrido durante 15 minutos de un lado para otro intentando parar las internadas por velocidad de Foulquier, Gayá, Guedes y el mismo Carlos Soler por el eje del ataque y que había visto como el Valencia penetraba una vez tras otra en el área de Ter Stegen. Pareció como si hipnotizara al balón y a los jugadores locales, que solamente podían admirar su destreza con la pelota en el pie sin podérsela robar. Pedri es exactamente eso. "Nos da pausa y tranquilidad", dijo Xavi tras el partido, al que no le sobraron elogios para definir al canario: "Es un jugador superlativo, por lo que hace, por cómo se gira, por el tiempo y el control del espacio. Es un jugador de nivel top. Es el mejor jugador en su posición con 19 años".

Además de guardar el balón para protegerse, Pedri sorprendió a todos con un disparo que se coló a toda velocidad por la escuadra de la portería valencianista. Que tocara suavemente en la espalda de Aubameyang y que el gol, legalmente, sea para el gabonés, es meramente una anécdota. Que el gol lo fabrica Pedri lo sabe todo el planeta. "Tiene que ser trascenente, como hoy. Tiene tiro, se lo exigimos. Además, tira bien las faltas, se tiene que atrever. Llega a ser hasta tímido, pero la capacidad que tiene no la tiene cualquiera. No es un jugador normal, hay muy pocos como él", concluyó Xavi.