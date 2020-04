¿Pavón vuelve a Boca?

LA Galaxy quiere seguir contando con el delantero argentino, pero no están dispuestos a pagar los 20 millones de su opción de compra. ¿Vuelve?

A menos de un año de su salida rumbo a , el nombre de Cristian Pavón volvió a sonar en el mundo Boca, ya que empezó a rumorearse su posible retorno al club que todavía es dueño de su pase. De hecho, si Los Angeles Galaxy no ponen en junio los 20 millones de dólares de su opción de compra, el delantero tendría que regresar a en enero 2021.

En los últimos días, la versión de la vuelta de Kichán cobró fuerza luego de que se supiera que el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto ya no tendría la intención de desembolsar un número millonario por el ex-Talleres. Sin embargo, eso no significa que no quieran comprar al atacante que mostró muy buen nivel en los 15 partidos (5 goles y 2 asistencias) que disputó en la : a causa del impacto que la pandemia de coronavirus tendrá en su economía, los norteamericanos pretenden adquirir a Pavón, pero cambiando las condiciones; es decir, pagando una cifra menor.

Jorge Ameal, presidente de Boca, aclaró cuál es la situación de Kichán: "La opción de compra de Los Ángeles Galaxy por Pavon vence en el mes de junio y ellos deberán tomar una determinación". "Esperemos a ver lo que pasa, sino en diciembre el jugador volverá, es jugador nuestro", agregó en declaraciones al programa Los más grandes.

Más equipos

Tras destacarse en la T, Pavón arribó al Xeneize en 2015, se transformó en una pieza clave y llegó a alcanzar un pico de rendimiento (32 tantos y 39 asistencias en 128 encuentros) que le valió ser convocado al Mundial de 2018. Luego de la Copa del Mundo no volvió a ser el mismo y, a mediados del año siguiente, se fue cedido a la MLS. ¿Volverá en 2021?