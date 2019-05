Paulo Futre: "Con el VAR el Atlético ya habría ganado más de una Champions"

El mítico extremo del conjunto colchonero ejerce como uno de los anfitriones de la final de la máxima competición continental en el Metropolitano.

Paulo Futre siempre suele estar en el ojo del huracán y ha vuelto a referirse a las polémicas arbitrales que rodearon las finales de la que disputaron Atlético y en 2014 y 2016.

"Yo soy muy partidario del VAR, y si el hubiese existido hace años, el Atlético ya tendría más de una Champions. Tenemos Cholo para rato. Estoy seguro de ganaremos la Champions con él en el banquillo", dijo el luso en declaraciones que recoge la agencia EFE.

El artículo sigue a continuación

En cuanto a la actualidad del Atleti, Futre mandó un mensaje a Griezmann: "Quiero y espero que se quede, y se retire en el Atlético. En otro club será un jugador más, pero aquí será una leyenda. Parecido a lo que me pasó a mí" y también mostró su agradecimiento a Godín: "Hay que darle las gracias a Godín, por todo lo que ha dado en el Atlético. Ha marcado una época, será colchonero toda la vida. Hay que estar agradecidos eternamente, pero ahora es momento de renovar el equipo".

El ex colchonero también analizó qué supone para el club rojiblanco acoger la final de la Champions League del próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano: "Será un momento increíble, va a ser un evento muy bien organizado por el Atlético y el club va a estar a la altura".

Por último, lamentó que el Atlético no pueda jugar la final como anfitrión: "El Atlético no está en la final por la noche de Turín, un día negro para los atléticos. No esperaba el batacazo del , más aún cuando Messi había ganado la eliminatoria en la ida".