Paulo Dybala confesó lo que sintió en su cuerpo durante la enfermedad

En una charla con Juventus TV, el futbolista argentino se detuvo a explicar los síntomas del coronavirus en primera persona.

Paulo Dybala y su novia, Oriana Sabatini, aprovecharon sus redes sociales para confirmarle a todos que ambos habían dado positivo en coronavirus. Además, la cantante dio testimonio de cuáles fueron sus síntomas a través de un video en su Instagram y ahora le tocó el turno al futbolista de la .

"Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenarme, antes no podía hacer nada", comenzó contando el jugador de la Vecchia Signora al canal TV.

Esta vez, el joven argentino aprovechó su entrevista para contar en detalles cúales fueron sus sensaciones: "Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente", finalizó.

