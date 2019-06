“Paulo Díaz está entusiasmado con llegar a River Plate”

Ítalo Díaz, padre del seleccionado chileno, afirmó que el ex San Lorenzo está muy cerca de dejar el Al Ahli para fichar en el Millonario.

Paulo Díaz estaría viviendo sus últimos partidos en el Al-Ahli de Arabia Saudita. El seleccionado chileno está cada vez más cerca de sumarse a , campeón vigente de la . Y es que en la víspera de un nuevo mercado de pases, la figura del ex volvió a sonar con fuerza en el barrio de Núñez.

Eso no lo confirmó el propio futbolista, pero sí lo hizo su padre, Ítalo Díaz. En diálogo con el programa River en Línea, su progenitor declaró cuál es el deseo del también ex con respecto a su futuro cercano.

“Todo depende de las negociaciones. pero si fuese por Paulo, vendría ya para River. Está muy entusiasmado por su llegada, sería importante para su carrera. Está con todas las ganas”, afirmó.

El defensor formado en estuvo a punto de regresar en enero pasado al fútbol argentino, pero diferencias económicas con el cuadro árabe le impidieron que firmara un préstamo por 18 meses con el conjunto millonario. “En Arabia, donde está jugando Paulo, el jugador es más desorganizado y hace lo que quiere, no hay disciplina. Eso le molesta mucho a Paulo”, agregó el padre.

Hace una semana, el uruguayo Jorge Fossati elogió las características del jugador de La Roja: "No es la primera vez que se habla de esa opción. Creo que Paulo (Díaz) tiene toda la capacidad para jugar en River Plate, desde el punto de vista futbolístico. Me parece que se puede adaptar perfectamente, y no tengo duda que Marcelo Gallardo lo sabe. Por eso lo quiere llevar a su equipo", indicó su ex entrenador en Medio Oriente.

"Paulo ya tiene la experiencia de haber jugado en un club grande de , como San Lorenzo. Creo que le gustó ese paso. Es bastante parecido a jugar en un club grande en . Él es un jugador físico, con fuerza, potente, con buena pegada y buena técnica. Si juega de lateral, te da cosas en el ataque también", cerró en diálogo con AS.

Por ahora, el zaguero chileno se encuentra concentrado con su Selección para disputar un amistoso frente a Haití, el que marcará su despedida de tierras nacionales de cara al viaje a para disputar la , enmarcado en el Grupo C junto a , y .