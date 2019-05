Paulo Autuori le respondió a Santa Fe sobre su intención de eliminarlo en la Liga Águila

Para el técnico de los Verdolagas, el pensamiento del cuadro cardenal es "corto" y no beneficia al fútbol colombiano.

Tras el empate en el Clásico capitalino ante , el técnico de Santa Fe Gerardo Bedoya, habló sobre el último partido del semestre ante .

El ex-jugador que asumió la dirección técnica tras la salida de Guillermo Sanguinetti, aseguró que el partido "Contra Nacional será para sacarlo de los ocho" entendiendo la rivalidad entre ambos equipos por ser los más competitivos a nivel internacional en los últimos años.

En esa misma línea se mostró Luis Manuel Seijas, volante del Cardenal: "El partido en Medellín es lindo porque hay algo en juego que es la clasificación de ellos y ojalá podamos dejarlos fuera (...) Esperemos que podamos echarle el susto a Nacional" aumentando la expectativa por lo que pueda pasar.

Durante la conferencia de prensa de este viernes, Paulo Autuori se refirió a estas declaraciones que calentaron la previa del partido que se jugará el domingo a las 15:30 (hora de ) en el Atanasio Girardot.

"Yo del rival he escuchado palabras de que les encanta eliminar a Nacional acá. Yo creo que es un pensamiento muy corto. A mí gustaría hacer que Nacional esté clasificado y que campeone, pero jamás voy a querer el mal para los demás. Por que esto, el pensamiento corto, eso es lo que hace el fútbol de un país corto", inició.

Autuori considera que "cuando todos meten arriba y todos pueden estar en un nivel alto, mejor para todos" y en lugar de caer en polémicas, prefiere creer que la intención de Santa Fe no es otra diferente a la de ganar, como todo equipo se lo propone: "Yo interpreto las palabras de la gente de Santa Fe como que van a venir a acá para ganar, y lo hacen bien, porque eso es ser profesional. Como equipo grande, de alta capacidad, con historia, tiene que jugar para ganar".

Finalmente, dejó claro que las palabras de Bedoya y Seijas no pueden representar ninguna motivación extra para él y sus jugadores de cara al compromiso: "Si nosotros estuviéramos más motivados por esas palabras, a mi me queda muy mal esto, porque nosotros tenemos que estar motivados por estar acá en Nacional, por estar en un equipo top y que no hay que elegir partidos para jugar bien o mal. Hay que jugar para ganar y hay jugar para campeonar. Sencillo como esto. ¿Distinto de alguna cosa de otra parte del mundo? No, igualito".