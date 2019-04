Paulo Autuori confía en el plantel para cambiar el momento de Atlético Nacional

El técnico brasileño se mostró optimista de cara a lo que viene para el equipo tras el entrenamiento posterior a la caída ante Pasto.

A solamente lo puede salvar Atlético Nacional. La racha de malos resultados que han afectado al equipo a lo largo del semestre, tanto en Liga Águila como en , han tenido origen en errores propios y así lo reconocieron jugadores y cuerpo técnico en la conferencia de prensa tras la práctica matutina, en la sede deportiva de Guarne.

En la misma, el técnico Paulo Autuori volvió a hablar de lo que fue la mala presentación de su equipo ante Pasto: "Puedo reflexionar en los momentos malos y buenos, después tengo la convicción de lo que estamos haciendo acá. Quiero que los jugadores puedan reflexionar y pensar en lo que pueda pasar. No fue solo uno, fueron todos, el equipo no ha funcionado en la parte física y táctica".

Para el brasileño es claro que lo sucedido ante los pastusos en el Atanasio Girardot hace parte del juego y detectó cuál fue la gran falla que hizo colapsar el trabajo planeado: "Nosotros debemos tener variantes, nos tocó en un momento en el que las opciones eran cortas, el domingo decidí jugar de una manera distinta para sacar provecho. Hoy vimos el video y pasó todo lo que habíamos previsto pero a nosotros nos faltó claridad".

En el regreso a las prácticas, Autuori destacó la actitud de sus dirigidos como una muestra positiva y optimista para lo que viene, pensando en lograr el tiquete a playoffs: "No puedo garantizar clasificar, pero trabajamos para eso, para generar el camino hacia el objetivo. Para lograr eso debemos retornar al fútbol que habíamos mostrado, hoy en la práctica vi cosas que no hicimos en los últimos partidos. Hay señal de reacción". "Con el fútbol se aprende a trabajar partido a partido. Queremos crear un equipo fuerte y competitivo para pelear los 3 puntos, con oportunidades claras. Lo más importante para mí es el 'día siguiente', vamos a sacar provecho de la semana", agregó.

Igualmente cree que hay que fortalecer el trabajo mental del plantel, especialmente ante situaciones adversas, pero con el tacto necesario para que el efecto sea el esperado: "Creo mucho en esto (psicólogo deportivo), pero hay un proceso. Esto no es de que cuando se gana no se necesita y cuando se pierde sí, esto debe ir desde la formación, con naturalidad, no se logra de un momento para otro. Acá lo estamos manejando porque es crucial. Uno puede afrontar rivales que sean mejores técnicamente, pero si se es más fuerte mentalmente se puede vencer. No solo en el fútbol, sino en cualquier ámbito competitivo".

Sobre los jugadores lesionados que han afectado a la nómina para competir en los partidos, el estratega indicó que Yerson Candelo aún no ha podido entrenar, al igual que Gilberto García. Daniel Bocanegra podría reintegrarse al grupo desde este miércoles, mientras que Nicolás Hernández lo haría el jueves, tras algunos trabajos específicos en el Centro de Alto Rendimiento.

Autuori, que cuenta con el respaldo de la directiva tal y como lo manifestó el presidente Juan David Pérez, también recibió el espaldarazo del equipo en voz de Vladimir Hernández, otro de los protagonistas que habló ante los medios este martes: "Desde que llegó el profe, el apoyo ha sido total desde los jugadores y la hinchada. Con la trayectoria y los pergaminos que tiene no se lo puede menospreciar, es un señor y sabe lo que quiere".

Nacional recibirá al cuadro de Barrancabermeja este domingo 7 de abril a las 17:00 (hora de ) con la obligación de sumar tres puntos que lo acerquen nuevamente al grupo de los ocho.