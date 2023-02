Qué sanción podría tener Gabriel Paulista por su entrada sobre Vinicius Júnior

Según reglamento, no lo normal sería que al central del Valencia le cayera una sanción de 2-3 partidos

Fue la jugada clave del partido entre Real Madrid y Valencia. Se trató de una durísima entrada del brasileño Gabriel Paulista a su compatriota Vinicius Júnior, que le costó la roja directa al jugador del Valencia. El acta arbitral del colegiado Arbeloa Rojas se hace cargo de la acción y la representa explicando textualmente que se trató de un acción donde el defensa no tenía ninguna intención de jugar la pelota : "En el minuto 72 el jugador (5) Armando De Abreu, Gabriel fue expulsado por el siguiente motivo: Dar una patada a un adversario sin opción de disputar el balón, con uso de fuerza excesiva".

El acta: Paulista "no tiene opción de disputar el balón"

La redacción del acta por parte del colegiado deja poca intepretación posible a la sanción que tendrá que afrontar el defensa del Valencia CF. erá de dos partidos, a tenor precisamente de la redacción del acta arbitral. Entre otras cosas, porque el artículo 130 del reglamento es muy claro sobre este tipo de acciones: “Producirse de manera violenta, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes."

Al no haber lesión de por medio pero no existir opción de jugar la pelota, Paulista se expone a un castigo entre 1 y 3 partidos, que con toda probabilidad serán seguramente 2 partidos de sanción, ya que la norma especifica que "si la acción descrita en el párrafo anterior se produjera al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 del presente Código”.

Lo normal: una sanción de 2 a 3 partidos

El peor escenario posible para Paulista sería un castigo de 3 partidos, aunque lo normal en el comité de Competición en este tipo de acciones es aplicar el grado medio, con lo que todo parece apuntar a que Paulista acabará siendo sancionado con 2 partidos sin jugar.