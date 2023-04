Paule Scholes, sobre el partido de De Gea contra el Sevilla: "Estaba poniendo nervioso a todo el equipo"

El excentrocampista del United fue duro con el análisis de la actuación del portero español en la vuelta de cuartos de final.

A que el Sevilla continúe con la mística en su competición fetiche han ayudado, en la eliminatoria de cuartos de final de la edición 2022-2023, los errores groseros cometidos por el Manchester United tanto en la ida en Old Traffor como en la vuelta en Sánchez Pizjuán. Si bien es cierto que los de Mendilibar anularon a los red devils en el partido de vuelta. Y en dos fotos de este partido sale retratado, en una manera cruel, David De Gea.

El portero español del United complicó a su compañero Maguire en la jugada del primer gol sevillista, y falló de manera garrafal en el tercero, dejando el despeje en los pies de En Nesyri para que marcara el tercero que cerraba el marcador.

Y con De Gea no han tenido piedad ni los comentaristas ingleses, ni las portadas de los periódicos locales. Entre ellos, una leyenda del club de Old Trafford, Paul Scholes, no tuvo reparos en criticar al portero, con el que llegó a compartir vestuario durante dos temporadas. "Estaba poniendo nervioso a todo el equipo", dijo Scholes sobre el juego de De Gea en el Pizjuán, especialmente cuando tenía la pelota en sus pies.

"Hay que preguntarse si encaja en la filosofía de Erik ten Hag y si es el portero que el técnico neerlandés quiere para su futuro United", se cuestionaba Scholes.

Después de tachar el partido del United como "vergonzoso", Scholes siguió apuntando al portero: "El portero tuvo la culpa de los tres goles: falló el pase comprometiendo a Maguire; no pudo detener un cabezazo blando que pasó por encima de su cabeza y regaló el balón después de salir corriendo de su área para el tercero".

David de Gea, según Scholes en su resumen del partido, "ha sido un portero fantástico, pero no es un futbolista fantástico. Vimos el pase que le jugó a Harry Maguire. No es un mal pase y sé que Harry Maguire la pedía, pero hay que leer la situación, leer lo que está pasando en el estadio, la presión...".

Como era de esperar, el portero se llevó la portada de algún periódico, como The Sun, que señala a De Gea y a Maguire como los grandes culpables de la caída del United.