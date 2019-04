Paul Aguilar, sin arrepentimientos por rechazar ofertas para emigrar a Europa

Paul Aguilar se ha convertido en el estandarte del Club América.

La carrera de Paul Aguilar ha quedado marcada por su estancia en Selección Mexicana y el Club América. En el mismo sentido, no está arrepentido de haber dejado ir oportunidades de emigrar al futbol de Europa.

A sus 33 años, Aguilar puede presumir haber ganado tres títulos de Liga, dos de Liga de Campeones de la CONCACAF y una , la última hace unos días ante los Bravos de Juárez en la ciudad fronteriza.

"Si hubo varias ofertas (de Europa). A veces no pasa tanto por un jugador también tenía que ver cuestión familiar, intereses entre clubes y no se dio con ‘x’ o ‘y’, yo he disfrutado cada cosa cómo ha llegado. Son situaciones que han pasado y no me arrepiento de nada de lo que he hecho”, mencionó en las instalaciones de Coapa.