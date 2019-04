Patricio Camps oficializado como nuevo director técnico de Santa Fe

El ex-A.T. de José Pékerman en Colombia fue oficializado por el cuadro cardenal para tomar las riendas del equipo.

Independiente Santa Fe tiene nuevo director técnico. Como se había anticipado, el argentino Patricio Camps fue oficializado por el club y presentado en conferencia de prensa ante los medios de comunicación.

'Pato' Camps, iniciará su trabajo con el equipo en el segundo semestre del año, por lo que Gerardo Bedoya continuaría como encargado en lo que resta de la Liga Águila, con el 'León' prácticamente eliminado de la fase final.

La conferencia de prensa inició con la bienvenida por parte de el presidente Juan Andrés Carreño, así como su agradecimiento con el técnico por aceptar el reto en un momento difícil: "Bienvenido Profe, luego de varios meses de análisis y trabajo, llegamos a la conclusión que usted es la persona ideal para el momento que vive la institución".

Para el dirigente, el trabajo de Camps al lado de Pékerman en la 'Tricolor' fue determinante para ser el elegido: "Usted hizo parte del proceso de renovación más importantes del fútbol colombiano. Valoro mucho el conocimiento que tiene del fútbol colombiano y el entorno. Ese conocimiento, experiencia, trabajo con la base y trabajo que hizo con el profesor Pékerman son un ingrediente fundamental para que usted esté con nosotros en la de renovación que necesitamos para mantener a Santa Fe en el lugar que le corresponde" .

"Es evidente que la generación dorada a la que le debemos tanto se desintegró por diferentes razones. El tiempo pasa y nosotros necesitamos un proceso de renovación" aseguró Carreño.

Sobre el futuro de Gerardo Bedoya, agergó: "A Gerardo Bedoya le ofrecimos liderar otro proyecto en Santa Fe y estamos esperando su respuesta. Él es muy importante para Santa Fe". Bedoya, que según el presidente habría manifestado inicialmente querer dar un paso al costado, dirigirá al equipo mañana en el partido ante Equidad en El Campín. "Hoy vamos a hablar con él con calma y veremos la decisión que toma. Queremos ser respetuosos con Gerardo, lo apreciamos y lo queremos. Sabemos que los resultados son un conjunto de circunstancias, la decisión de la Junta es que él siga dirigiendo, esperemos su decisión. En el fútbol mandan los resultados, Gerardo trabajó fuerte y todos los días. Yo tengo la certeza que él tendrá revancha, es un hombre muy capaz" puntualizó Carreño sobre el hasta ahora timonel del rojo.

Por su parte, Patricio Camps también inició agradeciendo al presidente y Junta Directiva por la oportunidad de llegar a Santa Fe. Confirmó que empezará a trabajar en el segundo semestre pues "este es un momento de transición para trabajar y evaluar los jugadores que pertenecen al club, estén o no jugando acá en este momento" . El también ex jugador con amplio recorrido en y Europa, cree tener el conocimiento y recorrido suficiente para asumir el reto por su trabajo en dos Eliminatorias sudamericanas y dos Mundiales con la Selección Colombia y José Pékerman.

"Me gustan los equipos dinámicos, agresivos y protagonistas. Por eso me interesó Santa Fe, es un equipo que siempre ha sido protagonista y reconocido. Tenemos que tener un equipo protagonista, dinámico, de fútbol asociado. Eso es lo que queremos" , indicó sobre lo que sería su idea de juego para implementar en el Cardenal buscando retomar el protagonismo perdido. "No es un buen momento, este club merece otra cosa, la memoria reciente obliga otra cosa. El hincha necesita sentirse representado por su entrenador y su equipo. Nosotros tenemos que trabajar y dejarlo todo desde el banco, desde la cancha para darle alegrías a la gente" , agregó.

Para Camps, la divisiones menores deben retomar un papel preponderante en el primer equipo y así lo recordó: "Santa Fe siempre ha tenido jugadores de su cantera, queremos activarla, queremos que sea un exportador de jugadores de primer nivel. Lógicamente vamos a trabajar en conjunto con Arturo Boyacá, es la persona que lidera el proceso de divisiones menores del club".

Finalmente, sobre su trabajo con Bedoya, manifestó que va "a tener una conversación fluida" pues "él es muy importante en esta institución en su historia".