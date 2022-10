Patea, anota y se lastima: Dybala abandona el campo tras el 2-1 en el Roma-Lecce

El argentino le dio la ventaja al equipo de José Mourinho de penal, pero se vio obligado a salir por una lesión muscular.

Las lágrimas en el banco lo dicen todo, al igual que la bolsa de hielo hasta la rodilla: para Paulo Dybala es una noche agridulce.

Un episodio no muy feliz en el comienzo de la segunda parte de Roma vs. Lecce. Tras haber logrado un penal por falta de Askildsen sobre Abraham, los giallorossi se adelantaron 2-1.

Paulo Dybala fue el que pateó desde el punto penal: carrera, remate y gol, pero sin exaltación. No, porque el argentino se lastimó en el momento del impacto.

Fue abrazado por sus compañeros, pero enseguida hace hizo mueca de dolor: parece haber acusado un problema muscular que lo obligó a abandonar el campo.

José Mourinho no perdió tiempo y mandó al campo a Nemanja Matic. Poco después la Joya fue colocado en el banco, dolorido y casi llorando. Bolsa de hielo a la altura del isquiotibial del muslo derecho.

Sus condiciones, por supuesto, serán evaluadas en las horas siguientes al partido entre los Giallorossi y el Salento. No obstante, José Mourinho habló tras el partido en tono poco tranquilizador:

"¿Dybala? Digo que está enfermo por no decir muy, muy mal. ¿Lo volveré a ver antes de 2023? No soy médico, pero por lo que he visto digo que es muy difícil."

Lo que resta confirmar es si se refería a su estadia en Roma, dado que queda menos de un mes de competencia, o también a Argentina. De ser esto último, se perdería el Mundial.