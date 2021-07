Paso a paso: Así avanza el caso entre Atlético Nacional y Dimayor por el tema Cortuluá

Un enredo que no parece tener salida a corto plazo y que afecta profundamente al Verdolaga.

La situación para el Verdolaga sigue siendo complicada, pues a pesar de anunciar a varios refuerzos, no ha podido realizar la inscripción de los mismos en virtud del fallo del Tribunal Suizo que le obliga a pagar una indemnización de 5 millones de dólares a Cortuluá por el caso de Fernando Uribe. Así se ha movido el caso.

- Nacional solicitó a la Dimayor y al Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol que sostenga en firme el fallo del TAS, en el que solo se imponía una multa y se desestimaba el pago de la millonaria suma, petición que no encontró respuesta positiva desde los entes rectores, motivo por el cual el club paisa solicitó que su partido de la primera fecha, en la que su rival será el Envigado, fuera aplazado.

- La respuesta por parte de la División Mayor llegó de manera contundente, dando a conocer la programación oficial de la fecha 1 , incluido el encuentro entre Naranjas y Verdolagas, este domingo 18 de julio a las 3:30 p.m. en el Polideportivo Sur de Envigado

- El jugador Ruyeri Blanco, contratado por Nacional para la presente temporada, interpuso una acción de tutela contra la Dimayor para exigir su derecho al trabajo, la respuesta de la justicia ordinaria, es que acepta la tutela, pero no puede fallar a favor del jugador hasta que las partes (Dimayor - Atlético Nacional) hagan descargos.

- El presidente de Dimayor hizo énfasis en que se aferran a la institucionalidad, aunque reconocen el derecho de Nacional a buscar un fallo distinto al actual, a pesar de que cree que el lenguaje en el que se emitió el comunicado desde el club paisa es erróneo.

- El presidente de Nacional ofreció una rueda de prensa en la que reafirma la posición del club, exigiendo a Dimayor el permiso para inscribir jugadores e insistiendo en que el Verdolaga tiene derecho al debido proceso para buscar un fallo diferente al proferido pro el Tribunal Suizo.

- En la tarde de este martes 27 de julio, se conoció que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Rionegro declaró improcedente la acción de tutela promovida por Ruyeri Blanco a la FCF y Dimayor donde promovía sus derechos sobre la libertad de elegir profesión y al trabajo.

Así las cosas, la única salida para que el 'Rey de Copas' pueda inscribir a sus nuevos jugadores (Felipe Aguilar, Yeison Guzmán, Ruyeri Blanco y Dorlan Pabón), es logrando el paz y salvo por parte de Cortuluá. Para eso tendrá que pagar la totalidad de la deuda pendiente o llegar a un acuerdo de pago con el club vallecaucano para solucionar el inconveniente.

Días antes, Atlético Nacional había emitido un nuevo comunicado en el que manifestaba su descontento por la decisión de Dimayor, a la que calificó de no tener "ninguna validez y constituye una arbitrariedad, que pone en grave riesgo la institucionalidad del fútbol profesional colombiano" .

El club paisa argumenta que además de la conocida decisión del TAS, el proceder de Dimayor y Federación no corresponden "porque no existe ninguna decisión por parte de la justicia ordinaria condenando a Atlético Nacional" .

"Esta situación viola el debido proceso de Atlético Nacional y el derecho al trabajo y a la dignidad humana de los jugadores, Dorlan Pabón, Andrés Felipe Aguilar, Yeison Guzmán, Rugery Blanco y Nelson Daniel Palacio, quienes fueron contratados por el equipo para esta temporada" , agregó.

El club fue enfáctico al precisar que "En ese sentido, Atlético Nacional exige que la Dimayor proceda con la inscripción inmediata de los jugadores fichados y cese la arbitrariedad que afecta no sólo al equipo, sino también a los jugadores" .

"Frente a estos hechos, el presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, declaró que nadie obligará al equipo verdolaga a pagar un dinero que no debe y que los hinchas de Atlético Nacional pueden tener la certeza de que serán los jueces de la República quienes definan la situación, antes de que se obligue al equipo antioqueño a reconocer un dinero que pone en serias dificultades su situación financiera" , concluyó.

Comunicado oficial de Atlético Nacional

Constriñen pago indebido

DIMAYOR Y FEDERACIÓN NIEGAN A ATLÉTICO NACIONAL EL REGISTRO DE JUGADORES, PARA FORZAR EL PAGO IRREGULAR A CORTULUA DE USD$5 MILLONES.

El pasado lunes 12 de julio, la Dimayor impidió la inscripción de los jugadores contratados por Atlético Nacional para el torneo rentado colombiano. Se trata de una medida manifiestamente irregular, porque la decisión busca obligar al equipo antioqueño a cancelar a Cortuluá la suma de USD$5 millones.

Esta situación viola el debido proceso de Atlético Nacional y el derecho al trabajo y a la dignidad humana de los jugadores, Dorlan Pabón, Andrés Felipe Aguilar, Yeison Guzmán, Rugery Blanco y Nelson Daniel Palacio, quienes fueron contratados por el equipo para esta temporada.

Tal como ha sido manifestado en múltiples oportunidades, Atlético Nacional le pagó a Cortuluá en marzo de 2020 la indemnización que definió el TAS, en su calidad de máximo órgano jurisdiccional en materia deportiva. En consecuencia, la sanción de inhabilidad para inscribir jugadores generada por la Federación Colombiana de Fútbol venció el 12 de marzo de 2021.

Atlético Nacional y Cortuluá pactaron que, si el jugador Fernando Uribe se negociaba, cada uno de ellos tendría derecho al 50% de los derechos deportivos correspondientes. Atlético Nacional argumenta que el jugador nunca fue vendido a Millonarios y, por consiguiente, jamás se causó la suma de USD$5 millones a favor de Cortuluá.

Sin embargo, Cortuluá decidió desconocer la justicia deportiva y llevar este caso a la justicia ordinaria a través del Tribunal Federal Suizo, quien dispuso recientemente que el TAS no tenía competencia, anulando el laudo sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Teniendo presente lo anterior, Atlético Nacional no está inhabilitado para inscribir jugadores, no solo porque la decisión tomada por la última instancia deportiva (TAS) fue pagada en su momento por Atlético Nacional, sino también porque no existe ninguna decisión por parte de la justicia ordinaria condenando a Atlético Nacional.

Por consiguiente, la decisión de la Dimayor de impedir el registro de jugadores a Atlético Nacional no tiene ninguna validez y constituye una arbitrariedad, que pone en grave riesgo la institucionalidad del fútbol profesional colombiano.

En ese sentido, Atlético Nacional exige que la Dimayor proceda con la inscripción inmediata de los jugadores fichados y cese la arbitrariedad que afecta no sólo al equipo, sino también a los jugadores.

Frente a estos hechos, el presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, declaró que nadie obligará al equipo verdolaga a pagar un dinero que no debe y que los hinchas de Atlético Nacional pueden tener la certeza de que serán los jueces de la República quienes definan la situación, antes de que se obligue al equipo antioqueño a reconocer un dinero que pone en serias dificultades su situación financiera.