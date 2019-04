Pasaquina puso patas arriba el Cuscatlán

Los pasaquinenses le ganaron al Alianza en su estadio.

Arruinó las quinielas. La victoria de 1-2 de Pasaquina contra el subcampeón Alianza fue la gran sorpresa de la jornada 18 del torneo Clausura 2019.

El Alianza anotó primero. Irvin Herrera (minuto 17) rompió su sequía goleadora y puso en ventaja a su equipo. Sin embargo, la alegría duro poco. Rafael García cometió penal y Jeison Quiñónez (minuto 32) no perdonó. Antes de finalizar el primer tiempo llegó el 1-2. Tony García (minuto 44) venció al portero charrúa, quien volvió a ser protagonista en el gol al no poder evitar un disparo que no llevaba muchas dificultades.

Así, los albos perdieron su invicto de local, donde nadie les había ganado.